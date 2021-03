Eduardo Santamarina revela si es amigo de sus ex

Para Eduardo Santamarina es muy importante mantener buenas relaciones con todos los que forman o formaron parte de su vida. Algo que es evidente en la forma en la que actualmente se relaciona con algunas de sus exparejas, como en el caso de Itatí Cantoral, con quien mantiene una relación cordial, siempre pensando en el bienestar de sus hijos. Sin embargo, el actor también es consciente de que las historias que compartió al lado de sus ex son parte de su pasado y de las experiencias que le ha dejado importates lecciones de vida, por lo que ha preferido mantenerse al margen de las vidas de ellas y sin llegar a intimar más allá de lo estrictamente necesario.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Así lo reveló Eduardo durante una reciente entrevista, en la que de la forma más sincera habló de la forma en la que su relación con algunas de sus exparejas se ha transformado, admitiendo que, pese a que existe cordialidad con ellas, actualmente no mantiene una relación cercana con ninguna. “Sí te puedo decir que a todas mis ex, por ejemplo, que me las topo, me da gusto verlas, las saludo, me saludan. Les pregunto, ‘¿cómo está tu familia, tus hermanos…?’, porque fueron relaciones largas en donde uno se involucró también con las familias”, expresó el intérprete a las cámaras del programa Suelta la Sopa. “Pero te mentiría (si te digo) que sigo siendo amigo de mis ex. No para nada, eso ya, se cierra la cortina y se acabó”, dijo con total trasparencia.

Y es que para el actor, el pasado no es más que una serie de eventos que le han dejado importantes lecciones de vida, por lo que incluso hoy se siente agradecido por todas las experiencias, buenas y malas, que ha tenido a lo largo de los años, pues son las que lo han ayudado a madurar. “Hay que sacar fuerza de tu pasado. Soy imperfecto, por supuesto he cometido muchos errores de los cuales también he aprendido mucho. Uno va madurando”, expresó el actor con toda sinceridad.

VER GALERÍA

Su vida al lado de Mayrín

Actualmente, Eduardo Santamarina mantiene una linda y sólida relación al lado de Mayrín Villanueva, con quien ha formado una hermosa familia al lado de los cuatro hijos que cada uno tuvo en relaciones anteriores, y de la pequeña que juntos procrearon. A más de una década de haber decidido unir su vida a la de la hermosa actriz, Eduardo admite estar atravesando por un momento de vida muy especial, pues reconoce que el amor que tiene por Mayrín se ha visto reflejado en todos los aspectos de su vida. “Justo acabamos de cumplir 12 años. Todos los que estamos en una relación de amor y de respeto, pues obviamente en todo permea y entonces permea en tu trabajo, con tu familia, con tus amigos y eso es lo maravilloso del momento que yo estoy viviendo ahora, como ser humano, primero que nada, y como artista”, expresó ilusionado.

Además, reconoció el esfuerzo que los hijos de ambos han hecho para poder formar la hermosa familia mixta que hoy son, pues sin la disposición de ellos jamás habrían logrado lo que hoy tienen. “Como padres nos sentimos muy orgullosos de los hijos que tenemos, porque también ha sido un trabajo de ellos. Y también gracias a ellos es que hoy por hoy estamos donde estamos y tenemos la familia que tenemos”, compartió conmovido.

VER GALERÍA