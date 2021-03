América Guinart comparte las primeras fotos en su debut como abuela

No hay nadie más feliz en estos momentos que Camila Fernández y su familia, pues acaban de darle la bienvenida a una nueva y muy esperada integrante: Cayetana. Tal como lo dio a conocer ¡HOLA! en primicia, la pequeña nació el pasado fin de semana, rodeada del amor de sus papás, quienes ya estaban ansiosos por darle la bienvenida. Y otra de las personas que no podía aguardar más a la llegada de esta nena era América Guinart, madre de la joven cantante, quien ya se había confesado emocionada por su inminente debut como abuela. Y ahora que el gran momento ha llegado, la exesposa de El Potrillo ha querido gritar su felicidad a los cuatro vientos y presumir a su amada nieta, compartiendo unas lindas postales junto a ella, y dedicándole unas dulces palabras.

La guapa mamá de tres tomó su cuenta de Instagram para presentar a su nieta ante sus seguidores y de paso compartir su sentir en estos momentos. "¡Este sentimiento se vuelve indescriptible! ¡Estoy loca de amor!", confesó América en su publicación, la cual acompañó de un par de fotos que seguramente se quedarán para el recuerdo más especial. La primera de las imágenes muestra a la nueva abuela cargando delicadamente a la bebé ente sus brazos, apoyándola con suavidad sobre su pecho, mientras cierra los ojos, en un gesto que podría explicarse como una forma de centrarse en la sensación que la envolvía en ese instante. Y es que la expresión en su rostro habló por sí misma: emoción, felicidad y paz se transmitieron en esta bella postal. Mientras esta conmovedora escena acaparó la atención en la imagen, al rededor de la abuela y nieta se observaron algunos ramos de flores, así como lo que parecía ser un letrero con el nombre de la recién nacida.

"Bienvenida Cayetana, ¡has llegado a transformarnos la vida!", continuó América en su post, reafirmando nuevamente la inmensa felicidad que siente en estos momentos. "¡Bendiciones y mas bendiciones! Gracias Dios", finalizó su mensaje, el cual estuvo acompañado además de una segunda foto, tan tierna y especial como la primera. La imagen en cuestión mostró la pequeña mano de la bebita sosteniendo uno de los dedos de su abuela, una toma de lo más linda y que ha dado cuenta de la cercanía y la conexión que han entablado ambas desde el primer momento. Ayer, la guapa abuela ya nos compartía sus primeras impresiones sobre su amada nieta, admtiendo estar complettamente enamorada de ella: "Es una muñeca, está divina, estoy loca de amor".

América ya se preparaba para esta nueva etapa de su vida

Unos días antes de que los Fernández le dieran la bienvenida a Cayetana, América Guinart se sinceraba sobre la dulce espera de Camila, revelando cómo ésta tenía a todo el clan muy emocionado. “Pues feliz de la vida… Aquí en la espera tan deseada por toda la familia, no, no sabes, ya nos emociona saber que falta poco, ya estamos todos esperándola con ansias”, comentó la ex esposa de El Potrillo en entrevista para Venga la Alegría la semana pasada, dejando ver que el nacimiento de la pequeña estaba a la vuelta de la esquina. La guapa tapatía reflexionó entonces sobre este feliz y lo que implicaría en la vida de ella, pues pasaría de ser madre a ser abuela también. “Yo sé también que es ella la que me va a llevar a mí a una etapa nueva de mi vida, distinta, que bueno, mi mamá dice que ahorita creo que sé lo que es, pero que cuando ya la tenga en mis brazos voy a saber realmente lo que es”, dijo entonces la madre de tres.

Con Camila adentrándose en el mundo de la maternidad a sus 23 años, América no pudo evitar recordar en dicha entrevista su propia experiencia como mamá joven, decisión de la que se dijo no arrepentirse en lo absoluto. "Haber sido mamá joven siempre me gustó mucho, mi experiencia fue muy padre, sigue siendo hasta la fecha" comentó. Cuando ella se casó con El Potrillo en 1992 tenía poco más de 20 años y pronto se convirtió en madre con la llegada de Alex, y unos años más tarde le dio la bienvenida a Camila y América. "Llega una edad en donde yo pues obviamente estaba todavía joven y mis hijos grandes y viajábamos y hacíamos tantas cosas juntos, todavía, ahora con la situación en la que vivimos ya no tanto", agregó.

