José Ron sobre su soltería: ‘Mientras más pasa la vida uno se vuelve más complicado’

Luego de un breve romance con Jessica Díaz, José Ron volvió a la soltería, noticia que dieron a conocer ambos de manera conjunta, dejando claro el común acuerdo de su decisión y que la amistad entre ambos prevalecería. Tras esta ruptura, el galán de telenovelas ha sido vinculado sentimentalmente con guapas actrices, sin embargo, él ha salido a desmentir estar versiones, asegurando que su corazón aún no tiene dueña. Al reflexionar sobre su vida amorosa, el actor se ha confesado paciente en la espera de encontrar a su pareja ideal, y además ha admitido que conforme pasa el tiempo, las cualidades que se buscan en el otro van cambiando.

José Ron ha participado en un sinfín de historias del amor, y ha dado vida a hombres apasionados y enamorados, sin embargo, aún no es tiempo de que lo viva en la pantalla. Tras su separación de Jessica Díaz a mediados del año pasado, el galán de Te doy la vida ha permanecido soltero, sin embargo, este estatus no es algo que le preocupe, pues tiene muy claro que las cosas deben darse sin presiones. “Estoy convencido de que cuando me toque me va a llegar también esa parte de formar mi familia, de conocer o de estar también con esa persona especial…”, comentó en entrevista con Hoy, dejando ver que sus intenciones en una nueva relación amorosa van encaminadas a algo mucho más serio y con miras al futuro.

Sin embargo, aún no ha tenido la fortuna de toparse con esa mujer especial y mientras ese momento llega, él prefiere enfocarse en sí mismo. “Pues mi compañera de vida no ha llegado por algo, pero yo mientras me enfoco en mis sueños, en mis ilusiones, en mis metas”, agregó el actor, de quien se acaba de confirmar su participación en La Desalmada, la nueva telenovela de Televisa. Los años le han dado a este galán mucha experiencia, y no sólo en temas actorales, sino también sobre la vida misma. Es por ello que sabe que las cualidades que se buscan en una pareja cambian, y van más allá del plano físico. “Yo creo que mientras más pasa la vida uno se vuelve más complicado, porque también uno se acostumbra a estar solo y es tan padre estar solo, y bueno creo que es más como encontrar a una persona como de conexión, mucha complicidad”, explicó.

Esta no es la primera vez que José Ron admite estar feliz con su soltería, pues a finales del año pasado confesó que esta situación sentimental le ha permitido enfocarse en otros proyectos. “Estoy soltero, disfrutando, muy tranquilo. También me encanta estar solo. Antes de mi última relación duré tres años soltero y me encanta estar así, enfocarme en mis proyectos, en mis pasiones, uno de ellos es la música. Ahora que estoy otra vez soltero me enfoco de lleno en todo esto…”, dijo el galán a People en Español en octubre pasado. “Creo mucho en el tiempo de Dios, si no me ha tocado es por algo, pero sé que esa persona ideal para mí está en alguna parte del mundo y algún día la voy a conocer”, comentó.

Los rumores sobre supuestos romances

A finales del año pasado José Ron fue visto en Miami junto a Kimberly Dos Ramos, actriz con la que compartió créditos en Rubí. De inmediato muchos se apresuraron a pensar que podría haber algún romance entre ellos, sin embargo, él no tardó en aclarar la verdadera relación que los unía. “Trabajamos juntos en Rubí, ahí fue donde comenzamos con la amistad y aquí estamos. Me encanta que ella me apoye en esta parte que traigo de la música que estoy armando y pues ya lo conocerán", dijo a finales de noviembre ante las cámaras de Suelta la Sopa. Y es que, además de su faceta de galán de telenovelas, el actor es parte de una banda y en ese entonces se encontraba grabando junto a la actriz un video musical. En aquella ocasión, el intérprete aprovechó para confesar que sí había amor en su corazón, no era exactamente hacia una chica. “De la vida...”, contestó al reportero que le preguntó si estaba enamorado. Otra de las personas con las que fue relacionado recientemente fue Pía Sanz, una la actriz y bailarina de origen argentino que ha participado en telenovelas de Televisa como Vencer el desamor. Amos fueron vistos en Miami previo a la ceremonia de Premio Lo Nuestro el pasado mes de febrero, y aunque en ese momento algunos aseguraban que estaban juntos como pareja, esta versión nunca fue confirmada y el intérprete tampoco se refirió a ello públicamente.

