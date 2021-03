Las imágenes del nacimiento de Cayetana, la bebé de Camila Fernández y Francisco Barba

La familia Barba Fernández está de fiesta con el nacimiento de Cayetana, la bebé de Camila Fernández y Francisco Barba. La pequeña llegó al mundo el pasado 14 de marzo en Guadalajara, Jalisco, escenario de la historia familiar. Con enorme ilusión, la feliz pareja ha recibido a su primera hija, quien ha convertido en abuelo por primera vez a Alejandro Fernández, quien como América Guinart, no han podido contener su emoción. "Es la niña más esperada del mundo. Cuando la tuve en mis brazos lloré. Dije: 'Gracias, gracias que está ya conmigo y todo salió bien'", ha dicho Camila, quien se ha convertido en madre con el nacimiento de la bebé.

Cayetana llegó al mundo a través de cesárea y midió 49 centímetros, con un peso de 3,660 gramos. Tal como anticipaba su mamá, la bebé ha hecho honor a su nombre, el cual la cantante contó a Ventaneando había elegido porque: “Cayetana significa fuerte como una piedra, es el único nombre que me encanta, además del mío, por eso la voy a nombrar Cayetana”. La orgullosa mamá dio los detalles detrás del significado, pero fue el feliz abuelo, quien completamente enamorado de esta nueva etapa de su vida, relevó cómo se llamaría su primera nieta durante una entrevista con Joaquín López-Dóriga: “Justo hoy me voy a ir a ver a Cayetana, se llama la niña, y voy a ir a verla por primera vez en el eco”.

En esa misma charla, Alejandro contó cómo fue que se enteró de esta buena nueva: “¡Qué emoción! La verdad estoy muy emocionado y esperándola ya, está a punto de turrón”, reconoció. En otra plática con Univisión, el intérprete de Me Dediqué a Perderte compartió: “Yo ahorita, la verdad es que estoy feliz, muy, muy feliz. La veo a ella feliz, la veo realizada y muy contenta”.

Si Alejandro no cabe de la felicidad, América Guinart, se ha convertido en la abuela más orgullosa. "Es una muñeca, está divina, estoy loca de amor", dijo en primicia para ¡HOLA! sobre la llegada de su nieta. América también reveló hace algunas semanas cómo fue qué le dieron la buena nueva de la llegada de su primera nieta en una charla con Ventaneando: “Llegó Cami de Luna de Miel y me trajo un regalo. Lo abrí y vi que era la prueba de embarazo y un papelito que decía: ‘Vas a hacer la mejor abuela del mundo’”.

El anuncio de la dulce espera

Fue apenas, a principios de febrero, cuando Camila y Francisco compartieron en nuestras páginas que se encontraban en la dulce espera de su primer bebé y que se trataba de una niña. En aquel entonces, no se conocía todavía el nombre de la pequeña, pero fue hace algunas semanas que después de la revelación de su abuelo, la familia se ha referido a ella con este nombre que tanto le gusta a su mamá.

Apenas hace unos días su abuela, América, compartía que estaba muy emocionada de saber que ya no faltaba nada para la llegada. “Pues feliz de la vida… Aquí en la espera tan deseada por toda la familia, no, no sabes, ya nos emociona saber que falta poco, ya estamos todos esperándola con ansias”, dijo América en Venga la Alegría apenas tres días antes del nacimiento de la pequeñita. Con la llegara del primer nieto de Alejandro y América, comienza una nueva generación de la dinastía Fernández que seguramente heredará el talento de la querida familia.

