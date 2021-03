Vanessa Bryant recupera la sonrisa al lado de Bianka y Capri, sus pequeñas hijas

Para Vanessa Bryant no ha sido fácil reponerse del duro golpe que significó haber perdido a su esposo, el basquetbolista Kobe Bryant, y a su hija Gianna en un trágico accidente aéreo en el que también perdieron la vida otras siete personas. Sin embargo, ha encontrado en sus tres hijas, Natalia, Bianka y Capri, la fortaleza que necesita para sobreponerse de la tragedia y comenzar a recobrar la sonrisa. Prueba de ello son los recientes videos que ha compartido la modelo en sus redes sociales, en donde es posible verla compartiendo de algunos instantes muy divertidos al lado de las integrantes más pequeñas de su clan, quienes han demostrado ser unas niñas con mucho ritmo y talento para estar frente a la cámara. En los clips, se puede ver a Bianka y a Capri bailar y modelar, además de replicar algunos retos virales al lado de su mamá, quien en todos los videos en los que aparece junto a sus pequeñas suele tener una gran sonrisa en el rostro. De hecho, la misma Vanessa reconoce que sus hijas son el motor de su vida, por lo que su presencia ha sido una especie de salvación. “Mis chicas me ayudan a sonreír a pesar del dolor, me dan fuerza…”, comentó en una reciente entrevista con la revista People. Da play al video y no te pierdas de los divertidos momentos que han protagonizado las más pequeñas de la familia Bryant.

