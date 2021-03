Claudia Álvarez pone fin a las críticas: ‘Soy una gran mamá y punto’

Para Claudia Álvarez la maternidad es una de las experiencias más importantes que ha tenido en la vida. Y es que desde la llegada de su pequeña Kira, fruto de su relación con Billy Rovzar, la actriz se ha entregado por completo a esta nueva faceta, buscando siempre las mejores herramientas para el óptimo desarrollo de su pequeña. Tal y como lo mostró hace unos días, cuando reveló que estaba estimulando a su bebé de un añito bajo el Método Doman, una técnica que le permite a los pequeños desarrollar habilidades como la lectura, mientras aprenden a hablar. Lo que Claudia nunca imaginó, fue que el compartir esta información generaría una ola de críticas de algunos de sus seguidores, quienes consideraron que era demasiado pronto para someter a la pequeñita a este tipo de estímulos. Por supuesto, la actriz no se quedó callada ante los señalamientos y de forma contundente dio respuesta a sus detractores.

A través de Instagram Stories, la actriz compartió un fuerte mensaje en el que defendió la forma en la que ha decidido educar y estimular a su hija, defendiendo su honor como madre. “Aquí en redes muchas personas que me comentan que por qué hago esto con mi hija que la voy a traumar y bla bla bla, obvio sin antes investigar tantito lo que estoy haciendo… Son muy buenas para educar a los hijos de los demás. Qué tristeza, eso sí, que luego con sus hijos no apliquen toda esa teoría tan maravillosa", expresó la actriz cansada de los mensajes que recibió luego de compartir emocionada su experiencia con el Método Doman.

La actriz de 39 años se mostró orgullosa del papel que está haciendo como madre y no dudó en dejarlo en claro en su mensaje, cerrando su posicionamiento con un contundente: "Soy una gran mamá y punto”, ganándose así los aplausos de sus seguidores, quienes han replicado su mensaje en sus redes sociales con mensajes de apoyo para la guapa protagonista de telenovelas como Simplemente María.

¿Planea retirarse para dedicarse de lleno a la maternidad?

Luego de que Claudia Álvarez terminara con las grabaciones de Vencer el Desamor, su más reciente telenovela, se llegó a especular sobre un posible retiro de la actriz de la televisión, pues se decía que quería avocarse de lleno al cuidado de su primera hija, por lo que no estaba en sus planes volver a embarcarse en una nueva producción. Sin embargo, la intérprete ha aclarado los rumores que han surgido en torno a su carrera artística y ha revelado si es verdad que se alejará de la pantalla chica. “No me voy a retirar para nada. Ahorita estoy feliz con mi bebé, con mi esposo, con mi mamá, estamos disfrutando de este momento juntos, y cuando llegue un personaje y un proyecto que me apasione, voy a regresar”, dijo la actriz a los micrófonos del programa El Gordo y la Flaca.

La artista de 39 años ahondó más en el tema y reiteró que por el momento no se encuentra en un retiro temporal y reveló que, debido a los rumores sobre la supuesta pausa que se tomaría de la televisión, le han llovido llamadas de productores y personas que la buscan para futuros proyectos preguntando sobre su disponibilidad. “Me han hablado de trabajos así de: ‘Oye Clau, te hemos propuesto, pero ¿que te vas a retirar?’, y yo de ‘¡no!’… porque luego me quitan de trabajos porque piensan eso”, expresó la intérprete, reiterando que por el momento no tiene planes de alejarse de su profesión. “No me voy, nunca voy a dejar de trabajar, ¡nunca!”, expresó con total sinceridad.

