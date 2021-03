PRIMICIA ¡Ya nació Cayetana! Camila Fernández se ha convertido en mamá

Con plena ilusión, Camila Fernández ha hecho realidad su sueño de convertirse en madre, luego de que a principios de febrero compartiera para las páginas de ¡HOLA!, que tanto ella como su esposo, Francisco Barba, estaban disfrutando de la dulce espera de su primer bebé. Finalmente, la joven cantante hoy abraza esta dicha, emocionada por el nacimiento de su hija, a quien decidió llamar Cayetana, tal cual lo reveló en días pasados, enteramente feliz y contando los días para la llegada de este gran momento. Cabe destacar que su madre, América Guinart, así como su padre, Alejandro Fernández, no caben de la emoción por este gran acontecimiento, el cual ha hecho latir fuerte su corazón, ante esta nueva etapa que están a punto de escribir, haciendo también su debut como abuelos.

En primicia, ¡HOLA! también pudo saber que Cayetana nació el 14 de marzo por la mañana en la ciudad de Guadalajara a través de cesárea y midió 49 centímetros, con un peso de 3,660 gramos. Durante el procedimiento, Camila también tuvo que ser operada de la vesícula, aunque por fortuna madre e hija hoy se encuentran muy bien, así lo reveló la orgullosa mamá, quien compartió con nuestra publicación sus primeras impresiones. "Es la niña más esperada del mundo. Cuando la tuve en mis brazos lloré. Dije: 'Gracias, gracias que está ya conmigo y todo salió bien'", reveló, para luego comentar que la niña heredó su boca y sus cejas, mientras que los ojos y la carita son como las de su esposo, Francisco. Así mismo, América no ha dudado en compartir su emoción, describiendo a su nieta con las palabras más bellas. "Es una muñeca, está divina, estoy loca de amor".

Para los Fernández, el embarazo de Camila fue un dulce instante que cobró toda relevancia al interior de su círculo, así lo dijo América Guinart, quien está muy orgullosa de ver a su hija cumplir uno de sus más anhelados sueños.“Pues feliz de la vida… Aquí en la espera tan deseada por toda la familia. No, no sabes, ya nos emociona saber que falta poco, ya estamos todos esperándola con ansias...", dijo la exesposa del Potrillo a Venga la alegría, espacio en el que también se sinceró sobre cómo se ha preparado para el instante en que asuma de lleno su rol como abuela. “Yo sé también que es ella la que me va a llevar a mí a una etapa nueva de mi vida, distinta, que bueno, mi mamá dice que ahorita creo que sé lo que es, pero que cuando ya la tenga en mis brazos voy a saber realmente lo que es”, comentó la guapa tapatía.

Por su lado, Alejandro Fernández también habló sobre cómo fue para él vivir el embarazo de su hija, algo que lo tomó por sorpresa pero que ha venido trabajando a lo largo de los meses, abriéndose cada vez más a las emociones que día con día invaden su corazón. "Yo ahorita, la verdad es que estoy feliz, muy, muy feliz. La veo a ella feliz, la veo realizada y muy contenta. Fue un paso difícil la verdad, a mí me costó mucho trabajo. Yo creo que ha sido una de las cosas más difíciles que he tenido que superar en mi vida porque no me lo esperaba", dijo en entrevista con Univision. Así mismo, se dijo muy ilusionado al visualizarse cargando por primera vez a la pequeñita en sus brazos. “Lo he imaginado muchísimas veces y quiero estar ahí, quiero estar al lado de Camila y recibirla", afirmó.

¿Por qué la bebé se llama Cayetana?

En días pasados, Camila reveló que, tras las complicaciones que tuvo durante su embarazo, su pequeña dio grandes lecciones de valentía, superando cualquier obstáculo a pesar de las circunstancias. Por tal motivo, la intérprete tuvo la idea de buscar el nombre ideal para su hija, a quien de esta manera ha honrado reconociendo así su fortaleza. “Cayetana significa fuerte como una piedra, es el único nombre que me encanta, además del mío, por eso la voy a nombrar Cayetana”, explicó durante una reciente entrevista concedida al programa televisivo Ventaneando, emisión en la cual se dejó ver muy conmovida al recordar cada uno de esos instantes.

Lo cierto es que Camila tuvo todo el valor para salir adelante, pues tras superar lo más difícil a lo que se enfrentó, tomó la firme decisión de celebrar la vida, haciéndose una importante promesa que ha cumplido al pie de la letra. “Cuando salí del peligro agarré otro punto de vista mi vida y dije: 'Yo ya no estoy para estar triste todos los días, yo tengo que reflejarle a mi bebé otro tipo de energía’”, dijo visiblemente emocionada, dando muestra de la buena actitud con la que hoy está dispuesta a continuar, de la mano de su adorado esposo, quien ha sido su mejor cómplice a lo largo de estos meses.

