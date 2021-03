'Todavía tengo para pensarlo y para prepararme’, Angelique Boyer sobre la maternidad La actriz ha reiterado en más de una ocasión que no tiene entre sus planes próximos el convertirse en madre

Sin duda alguna, Angelique Boyer y Sebastián Rulli han formado una de las relaciones más sólidas del mundo del espectáculo, pues tras siete años de un idílico romance, la pareja continúa fortaleciendo su amor y demostrando que es a prueba de todo. Y aunque ambos actores se sienten cómodos viviendo su relación tal y como está a ahora, mucha gente a su alrededor no deja de cuestionarlos sobre los planes a futuro que tienen como pareja, específicamente sobre si planean hacer crecer su familia, algo que parece no estar dentro de los planes próximos de los actores, según ha revelado recientemente Angelique, quien en más de una ocasión ha dejado en claro que se entregará a la maternidad una vez que se sienta lista para hacerlo.

Fue durante una reciente entrevista donde la actriz se refirió al tema de los hijos y de hacer crecer la familia que ha formado al lado de Sebastián, quien por cierto ya tiene un hijo de 11 años, producto de su relación con la presentadora Cecilia Galliano, reiterando la postura que ha tomado desde que inició su noviazgo con el actor de origen argentino. “Creo que (la maternidad) es algo que no debo hacer inconscientemente ni en el momento que no crea que corresponda a mi necesidad o a mis ganas de ser mamá. Todavía tengo para pensarlo y para prepararme para eso, creo que es algo de deber ser del instinto y que te debe nacer, llegar en el momento correcto y de momento no es así”, expresó convencida la protagonista de telenovelas como Imperio de Mentiras durante una charla que sostuvo con el medio Mamás Latinas.

La guapa actriz demostró también su admiración por las mujeres que deciden tener un hijo y logran combinar todos los aspectos de su vida con su faceta maternal. “Yo admiro muchísimo a las mamás y voy a hablar de un ejemplo cercano, por ejemplo, mis amigas actrices”, expresó Angelique, dejando en claro que ella no se siente lista para enfrentarse a una situación como esta. “Si yo tengo una carga de trabajo y además tengo que llegar a casa, atenderme a mí, atender la casa y además atender a mi novio, admiro esa responsabilidad que pueden tener las mujeres, las mujeres a lo que se dediquen, que además tienen que llegar a casa a atender a sus hijos, mis respetos”, agregó.

Una madrina de lujo

Si bien, por ahora Angelique Boyer no tiene planes de convertirse en madre y seguirle los pasos a Fernanda Castillo, una de sus más grandes amigas, la intérprete de 32 años sí estaría dispuesta a asumir un papel muy importante en la vida de Liam y convertirse en su madrina, si es que así lo decidiera la madre del pequeño.

Así lo confesó la actriz de origen francés hace unos meses, justo antes del nacimiento del bebé de Fernanda, luego de que fuera fuera cuestionada al respecto y confesó que en caso de que la consideraran para tan importante papel, ella aceptaría encantada, aunque reconoció que su amiga tiene varias opciones. “¡Me fascinaría! Pero ¿sabes qué?, ella tiene a sus hermanos, entonces, creo que primero les corresponderá a ellos”, explicó en un encuentro con la prensa, reconociendo que, en cualquiera de los escenarios, ella siempre tendrá este puesto, aunque sea de manera simbólica. “Sabe que yo siempre seré madrina de todos sus hijos”, comentó divertida.

