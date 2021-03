Ana Bárbara a María Levy: 'Siempre es bello seguir aprendiendo de los hijos'

A lo largo de los años, María Levy y Ana Bárbara han consolidado una linda relación como de madre e hija, algo de lo que ambas se sienten enteramente orgullosas. Por tal motivo, tanto la cantante como la guapa joven no dudan en hacer público el gran cariño que las une, dedicándose emotivos mensajes a través de las redes sociales, como ha ocurrido en esta ocasión. Precisamente, la intérprete se ha tomado un tiempo para escribir lindas palabras a María, luego de que la nieta de Talina Fernández, -e hija de la fallecida Mariana Levy-, diera a conocer un profundo texto de amor propio, en el cual habló abiertamente de su cuerpo, destacando la importancia de la aceptación, algo que hoy, de manera definitiva, rige su pensamiento y su vida.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS RELACIONADAS

Para ilustrar sus palabras, María publicó una fotografía en la aparece de espaldas dejando ver su silueta, una postal que despertó su inspiración para referirse así misma de manera extraordinaria. “Amo, amo, amo mi piel. Les comparto esta foto que cuando vi por primera vez, sentí horrible por la celulitis que había en mi pierna y por eso preferí no subirla. Hoy me desperté y antes de pararme de la cama vi mis piernitas, y vi la celulitis que tenían. Hace muy poco tiempo hubiera comenzado un monólogo interno súper destructivo e hiriente hacia mí, pero hoy sonreí y pensé ‘qué linda piel’, y me abracé y sentí tan bonito…”, escribió.

Tras revelar que hoy está plenamente consciente de los cambios que ha experimentado su cuerpo, hizo énfasis en la importancia de la aceptación propia, evitando aquellas cosas y circunstancias que influyen en la manera de pensar. “Con todo, todo el amor de mi corazón, los invito a deshacerse de aquello que los contamina y los aleja de lo más puro y bonito dentro de ustedes. Los invito a rodearse de fortaleza, inspiración, sabiduría y amor, mucho amor”, dijo la también fotógrafa, revelando un aspecto muy privado de su vida personal, lo que le mereció todo el apoyo de sus seguidores.

VER GALERÍA

La profunda respuesta de Ana Bárbara

Tras la reflexión de María, Ana Bárbara no tardó en reaccionar, ovacionando lo escrito por su “hija” de una manera muy especial. Eso sí, puso en alto el gran cariño que le tiene, orgullosa de la manera en que la joven asume la vida, simplemente guiada por la madurez. “Mi amor, el verdadero valor de tu forma de expresión es justamente ese; tener el valor de mostrarte al mundo abriendo tu alma y corazón…”, dijo la cantante en uno de los comentarios de la publicación, recibiendo varios “me gusta” por parte de los usuarios, quienes aplaudieron esta respuesta que de inmediato acaparó toda la atención.

Finalmente, Ana Bárbara reiteró el gran amor que tiene por María, quien según ha dejado ver, también le ha permitido atesorar valiosos aprendizajes, como en esta ocasión ha ocurrido. “Te amo, y siempre es bello seguir aprendiendo de los hijos”, escribió la estrella, que se siente muy orgullosa de la gran familia que ha logrado formar. Recordemos que en días pasados, María también sorprendió a la intérprete con un mensaje grabado mientras esta se encontraba en una entrevista, espacio en el que le dedicó lindas palabras a la artista, que simplemente reaccionó conmovida. “¡Maye amada! Qué te puedo yo decir que no sepas ya, te amo sin control. Estoy gradecida con esta existencia por hacernos coincidir y por darme una maestra de vida tan sabia, tan fuerte, tan generosa, tan amorosa, tan máxima como eres tú…”, dijo la joven en ese clip transmitido en el programa En Casa con Telemundo.

VER GALERÍA