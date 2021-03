Pau, hija de Martín Fuentes y Jacky Bracamontes, se convierte en una tierna amazona

Jacky Bracamontes y Martín Fuentes suelen compartir en sus redes sociales algunos vistazos de las aventuras que viven con sus hijas, quienes son su mayor adoración. Ya sea esquiando en la nieve, surcando las olas o haciendo clavados en un cenote, las hijas de esta famosa pareja no deja de dejar boquibiertos a todos, y es que la conductora y el piloto están empeñados en criar niñas valientes y sobre todo felices. "Él quiere hacer a sus hijas sin miedo y aventadas, valientes y fuertes. Yo estoy totalmente de acuerdo con eso, me encantan las mujeres fuertes, valientes, o sea, yo soy pro de eso y estoy tranquila", comentaba la también actriz hace tiempo en una entrevista con Mujer In Time. Y así como Jackita, Caro y Renny han dejado ver que comparten el amor de su papá por las emociones fuertes, las mellizas también han mostrado que son unas niñas fuera de serie. De paseo por Valle de Bravo, luego de un emocionante paseo en moto, el orgulloso papá consintió a sus pequeñas con una cabalgata y de inmediato acaparó la atención Pau, una de las más pequeñas de la familia, pues se mostró de lo más tranquila montando, y no un pony, sino un caballo. Con total seguridad, y sin soltarse en ningún momento de la silla, esta nena saludó a la cámara antes de seguir su camino, ¡qué tal! Y eso que apenas tiene poco más de dos años, seguramente pronto seguirá los pasos de sus hermanas mayores en alguna de las intrépidas actividades que suelen practicar. Haz click abajo para verla.

Loading the player...