Evaluna y los Montaner celebran por todo lo alto el cumpleaños 27 de Camilo

Luego de varios años de noviazgo con Evaluna, Camilo Echaverry pasó a ser oficialmente uno más de los Montaner cuando se casó con la actriz en febrero del año pasado. El colombiano se ha ganado del cariño de cada uno de los miembros de la familia de su esposa, empezando por Ricardo, su suegro, quien en más de uno ocasión ha reconocido el gran afecto que le guarda a su yerno así como el orgullo que siente al verlo crecer como artista. Hace poco más de un mes, este famoso clan se volcaba en felicitaciones hacia la joven pareja con motivo de su primer aniversario de bodas y ahora los mensajes han sido por el cumpleaños número 27 de Camilo, quien se alista para celebrar de una manera muy especial.

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Desde este lunes, Camilo se reconocía doblemente emocionado, y es que su cumpleaños estaría seguido de un gran momento en su carrera como cantante. "Estoy contando las horas y no sólo porque mañana cumplo años, estoy agradecido de poder celebrar este miércoles cantando en The Tonight Show. Gracias Jimmy Fallon por la invitación", escribió el colombiano en sus redes sociales. Esta participación incluso fue promocionada por su famoso suegro, quien no reparó en compartir el anuncio del show en su cuenta de Twitter. Y como era de esperarse, el colombiano recibió los más cariñosos mensajes de felicitación, entre los que destacó el de Evaluna. Desde temprano, la joven actriz tomó su cuenta de Instagram para felicitar a su esposo y reafirmarle el gran amor que siente por él. "Hoy cumple el amor de mi vida, ¡Camilo!" ¡27 añitos de felicidad! ¡Dios te sorprenda más y más este año! Te amo", escribió la joven actriz en sus Stories al compartir una foto en las que se les ve muy felices a ambos.

Marlene Rodríguez, madre de Evaluna, no se quedó atrás e igualmente le dedicó un sentido mensaje a su yerno, en el que destacó que más allá de ser un gran cantante, es una persona excepcional a quien considera su hijo. "Él es un artista muy famoso (como muestra: es #1 en España en radio y sus dos álbumes están entre los primeros 5) y todos esos logros son fantásticos y los celebro, pero lo mejor de todo es que es mi hijo", escribió la esposa de Ricardo Montaner en su Instagram al compartir algunas fotos del colombiano. "Desde hace 1 año oficialmente pero lo fue desde que llegó... Que Dios te siga acompañando, que no te suelte y para que eso suceda sólo tienes que seguir a sus pies. ¡Te amamos buena vida", agregó. Estas palabras no pasaron desapercibidas para el cumpleañero, quien no tardó en comentar la publicación de su suegra. "¡Amen y amen! ¡Te amo! ¡Gracias por señalarme las luces!", expresó.

Ricardo Montaner, el mejor suegro

El cantante y cabeza de los Montaner ha sido muy abierto al hablar del gran cariño que siente por su yerno, con quien incluso ha compartido sus experiencias en cuanto a la música. "Camilo es una bendición en nuestra familia. De alguna manera nos involucra...", dijo Ricardo a Ventaneando a finales del año pasado. “El día que Camilo entró a la familia lo hizo para todo, inclusive para cometer errores y dejarse defender por todos nosotros. No hay pueblos chicos. ¡Que viva mi amada Colombia y mi amada Montería!”, agregó entonces el intérprete de Tan enamorado al hablar de cómo el cantante colombiano se ha hecho parte de su familia.

Los sentimientos de aprecio han sido mutuos, pues el intérprete de Tutu tamabién ha expresado el gran cariño y admiración que lo une a su suegro. “Él es una persona fuerte, pero exigente. El día que yo le pedí la mano de Evaluna me dijo: 'Tú no me tienes que demostrar nada a mí, tú eres la persona que yo quiero para mi hija'. Es exigente con otras cosas, exigente con sus álbumes…”, comentó Camilo hace poco más de una semanas en una charla con la presentadora Luz García, para su espacio Noche de Luz. “Asumo que tal vez parte de lo que yo estaba entregándole a Evaluna es acorde a sus exigencias también, entonces no sé si no había que exigir o qué…”, dijo, para luego hablar del tipo de trato que existe entre ambos. “Pero nuestra relación es más allá del ‘suegro’ y ‘te estoy observando, yerno’... No, somos amigos y creamos juntos…”, agregó.