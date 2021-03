'Me haces tan feliz', José Emilio, hijo de Mariana Levy, presenta a su novia El joven no ha parado de compartir tiernas imágenes junto a su chica a través de redes sociales

La ilusión crece en el corazón de José Emilio Fernández Levy, -hijo de la fallecida Mariana Levy y nieto de Talina Fernández-, quien a través de sus redes sociales disfruta compartir algunos vistazos de su vida personal, entre ellos los instantes de su convivencia con sus hermanas, así como también con Ana Bárbara, por quien tiene un cariño muy especial. Pero más allá de todo, esta vez ha aprovechado para presentar a la chica de la que está muy enamorado, una etapa de la que han sido testigos sus seguidores, quienes han celebrado con él este momento que no ha pasado por nada desapercibido, pues en el transcurso de los días los mensajes y las fotos junto a su chica han sido constantes.

Hasta hace un tiempo, José Emilio había preferido mantener su relación en privado, aunque últimamente no ha parado de publicar historias en su perfil de Instagram en las que se deja ver muy feliz junto a su novia, una adolescente de nombre Mafer a quien finalmente ha presentado. Cabe destacar que en cada una de esas postales, se aprecia la buena química que existe entre los dos, siendo cómplices de varios momentos que han quedado registrados. “Como que sí te quiero”, se puede leer en una de las imágenes en Instagram, red social en la que también cambió su foto principal de perfil por una en la que aparecen los dos, posando con un ramo de rosas rojas, algo que deja ver la gran unión que mantienen.

Lo cierto es que, a pesar de que José Emilio no ha hablado abiertamente de su noviazgo, se puede ver que estos meses han sido de grandes ilusiones para él, pues ni siquiera la distancia ha representado obstáculo alguno entre ambos, ya que cuando no pueden estar juntos se mantienen perfectamente comunicados a través de videollamadas, como lo ha dejado ver el joven últimamente. Por ahora, todo indica que estos días no se han apartado el uno del otro, pues en una de las historias más recientes que publicó el también hijo de José María Fernández ‘El Pirru’, se le observa a bordo de un automóvil en compañía de Mafer, a quien toma de la mano mientras conduce, para así dedicarle un breve mensaje. “Me haces tan feliz”.

Las primeras señales de su romance

Fue a mediados del año pasado cuando José Emilio encendió las alarmas de lo que ocurría en su corazón, luego de que poco después de celebrar su cumpleaños hiciera las primeras publicaciones en las que dejaba al descubierto que había encontrado el amor. “Qué bonito era todo cuando podíamos salir. Te amo guapa, me haces muy feliz”, escribió el pasado 7 de julio en algunas fotografías en las que se le mira muy bien acompañado. “Te amo mucho”, escribió la chica, de quien en ese entonces no se sabía nada más. Por supuesto, entre aquellas reacciones tampoco pudo faltar la de su hermana, Paula Levy, quien se refirió a los dos como “guapos”.

Tras revelar la identidad de su chica, a la que por cierto incluye en las descripción de su perfil de Instagram, la curiosidad ha crecido entre sus miles de seguidores, aunque Marfer ha preferido mantener sus cuentas en privado, por lo que no se tienen más detalles del entorno de la jovencita, que de igual manera se ve deja ver muy ilusionada junto a su galán, quien seguramente dará más sorpresas con el paso de los días.

