Gaby Crassus rinde un homenaje a Rodrigo Mejía y revela la última foto que se tomaron juntos

Desde la lamentable partida de Rodrigo Mejía, su viuda, Gaby Crassus, no ha dejado de honrar su memoria. Por tal motivo, a un mes de ausencia de quien fuera su compañero de vida por poco más de una década, tomó sus redes sociales para rendirle un sentido homenaje, poniendo en alto el infinito amor que le tiene, un sentimiento que sin duda ha trascendido más allá de lo terrenal. Para hacer de lo más especial esta entrega, la conductora de televisión compartió la última y entrañable fotografía familiar que se tomaron a principios de año, la cual conserva con mucho cariño en el baúl de los recuerdos, misma que hoy quiso mostrar a todos sus seguidores, quienes no han dejado de enviarle lindos mensajes de aliento.

Con el corazón en la mano, Gaby habló del instante en que fue capturada la linda fotografía en la que aparecen ella, Rodrigo y sus hijos durante una escapada al aire libre, postal que la llevó a reflexionar sobre lo afortunada que fue al caminar de la mano del intérprete todos estos años. “Ayer se cumplió un mes, 4 semanas, 30 días que se sienten como un siglo sin ti. Esta es la última foto que nos tomamos los 4, fue el 7 de enero y te confieso que aunque me dolió mucho verla, también me hizo pensar en lo afortunada que fui al cruzarme contigo en este camino llamado vida, aunque haya sido poco tiempo…”, escribió en sus primeras líneas.

Al ahondar en sus palabras, Gaby evocó aquellos instantes de su convivencia con Rodrigo que hoy atesora para siempre, orgullosa de la historia que juntos escribieron siempre inspirados por su familia, el amor y el mutuo respeto. “Gracias por despertarme todas las mañanas con esa sonrisa que extraño tanto, gracias por siempre creer en mí y empujarme a ser mejor, gracias por consentirme siempre, gracias por respetarme, gracias por ser el mejor papá que Matías y Mauro pudieron tener y gracias por amarme tanto durante los 12 años que te tuve…”, agregó la presentadora, siempre transparente a la hora de manifestar lo mucho que hoy extraña a quien fuera uno de los hombres más importantes en su vida.

Antes de finalizar su mensaje, Gaby también reveló la anécdota del comentario que le hizo uno de sus hijos, con el que reafirmó lo mucho que echará de menos la presencia de Rodrigo, quien se distinguió por ser muy cercano a sus seres queridos. “Hace rato Mati me dijo: ‘Mami, ¿extrañas a papi?’ Y como le dije a él, te voy a extrañar todos los días que me queden de vida…”, dijo, para luego rematar su dedicatoria con una frase contundente. “Te amo por siempre, Ro”. De esta manera, la conductora asume con la mejor actitud este duro episodio, refugiada en sus hijos y cobijada por el cariño de sus más cercanos, quienes no se han apartado de su lado.

Su primer viaje sin Rodrigo

Lo cierto es que Gaby poco a poco se adapta a este nuevo capítulo de su vida sin Rodrigo, algo que si bien no ha resultado sencillo, tampoco le ha impedido levantarse y ponerse de pie para salir adelante, como ocurrió recientemente cuando, por primera vez en mucho tiempo, tuvo que viajar sola con sus hijos. “Hoy por primera vez viajo sola con mis hijos y sí, voy con el corazón roto y con una ansiedad que me oprime el pecho al punto que duele respirar. Tengo que afrontar que así va a ser de ahora en adelante. Ahora somos una familia de 3 (con un angelote cuidando de nosotros) y aunque todavía no sé cómo, tengo la certeza que vamos a salir adelante porque nos quedan muchas aventuras juntos hijos y muchas cosas que descubrir…”, dijo en aquel mensaje, que ilustró con una foto de ella y sus pequeños a bordo del avión.

