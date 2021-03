Ya sabemos cómo lucirá Diego Boneta en la segunda temporada de la serie de Luis Miguel

La espera está a punto de terminar para todos los fans de Luis Miguel, pues la serie que produce Netflix inspirada en su vida estrenará su segunda temporada el próximo 18 de abril. Como era de esperarse, Diego Boneta ha vuelto a ponerse en la piel del ‘Sol de México’, haciendo gala de su gran talento. Y es que en esta ocasión la serie tocará una etapa más madura de la vida del cantante, por lo que la caracterización de Diego ha sido completamente diferente a lo que mostraron en la primera temporada. Algo de lo que sus fans han podido ser testigos gracias al reciente estreno del nuevo teaser de la segunda entrega de esta serie, en donde Diego ha sorprendido a todos por su gran parecido con el intérprete, además de su increíble interpretación.

En el video, que ha sido compartido en las cuentas oficiales de Netflix, se puede ver al actor con una caracterización más madura y luciendo el característico bronceado que Luis Miguel solía usar en esa época. Además, Diego hace una perfecta interpretación de ‘Mickey’ al representar uno de los tantos conciertos que ofreció el intérprete en aquellos años, logrando capturar a la perfección la esencia del intérprete, algo que desde la primera temporada Boneta ya había logrado.

El lanzamiento de este teaser se ha dado en medio de la transmisión de la gala del Grammy, algo de lo que Netflix ha hecho eco en sus redes sociales. Nuestro ‘Sol’ brillando como siempre en la noche más fabulosa de la música. “Por cierto, LuisMi regresa el 18 de abril con su segunda temporada”, se puede leer debajo de la publicación que ha hecho la empresa en sus redes sociales.

La pandemia, el reto a vencer de ‘Luis Miguel, la serie’

La situación de emergencia que atraviesa todo el mundo debido a la pandemia por el coronavirus ha afectado a un sinfín de sectores de la economía, entre ellas las del entretenimiento. Y es que debido a las restricciones sociales que se impusieron debido a esta situación, muchos espectáculos y producciones tuvieron que ser suspendidos, entre ellos las grabaciones de la segunda temporada Luis Miguel, la serie, cuyo estreno estaba programado inicialmente para el otoño del año pasado. Sin embargo, luego de casi varios meses sin novedades sobre el futuro de esta serie, en mayo de 2020, Diego Boneta anunció que la continuación de la historia llegaría hasta el próximo año. De hecho, se supo que, a causa del contexto actual el guion de la bioserie de Luis Miguel tuvo que ser modificado y adaptado para poder reanudar los rodajes cuanto antes.

Natalia Beristáin, quien junto a Humberto Hinojosa ha dirigido los capítulos de Luis Miguel, la serie, reveló que los guiones originales de la segunda temporada están siendo ajustados con el fin de que el rodaje sea más seguro. “Pintaba bien, lo que leí me emocionaba, pero sé que están haciendo trabajo de reescritura profundo para atacar la pandemia y poder regresar a filmar lo antes posible, aunque por supuesto sin sacrificar la historia”, explicó la cineasta en entrevista con el diario Reforma, sin revelar más detalles sobre las modificaciones que sufrirá la trama producida por Netflix. “Hay que modificar los guiones, no hay manera de regresar a trabajar pronto si no se empiezan a tomar en consideración protocolos de salubridad y eso impacta lo que se pone en la página”, admitió Natalia.

