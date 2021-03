Como pocas veces, Irán Castillo se deja ver de lo más enamorada de su nuevo novio

Sin duda alguna, Irán Castillo se ha caracterizado por ser una mujer muy discreta con su vida privada, pues siempre ha procurado mantenerla alejada de sus asuntos laborales. Sin embargo, con el paso del tiempo, la experiencia le ha permitido abrirse un poco hacia sus fans y aunque son contadas las ocasiones en las que los deja entrar a su intimidad, nunca deja indiferente a nadie. Tal y como sucedió este fin de semana, cuando la también cantante se dejó ver de lo más enamorada, al lado de su nuevo novio, Pepe Ramos, a quien le ha dedicado un amoroso mensaje, confirmando así que le ha vuelto a dar una oportunidad al amor, luego de que en mayo de 2020 diera a conocer su rompimiento con Pascacio López.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de su perfil de Instagram, la artista de 44 años compartió una linda postal en blanco y negro, donde se dejó ver en compañía de su guapo novio, a quien le da un romántico beso. Junto a la imagen, Irán dedicó unas amorosas palabras para Pepe. "Amorcito felicidades por estos meses tan maravillosos en los que he aprendido a realmente tener una pareja. Estando presente y consciente de todo lo que vivo contigo", escribió la actriz al pie de la foto que con la que ha conseguido más 12 mil likes de sus seguidores.

Irán continuó con sus palabras agradeciendo por todas las lecciones que ha aprendido a raíz de que comenzó su relación con Pepe, así como por estar siempre presente en las buenas y en las malas, cerrando su mensaje con una tierna declaración de amor. "¡Gracias por ayudarme a verme con más claridad! Impulsarme en todo lo que hago y con todo lo que soy. Gracias porque sacas lo mejor de mí y lo que tengo que trabajar me ayudas a observarlo con compasión y paciencia. Gracias por tanto, te amo muchísimo", finalizó.

VER GALERÍA

Por su lado, Pepe también le dedicó unas dulces palabras a Irán, mostrándose de lo más sensible y enamorado, agradecido por tener la oportunidad de experimentar el amor en pareja al lado de la guapa actriz. “Agradecido por poder caminar a tu lado, por poder ser testigo en primera fila de tu luz, de tu creatividad, de tu presencia, de tu belleza, de tu música, de tu gentileza, del amor que eres y que compartes en todo lo que haces... Te amo y admiro. Gracias por ser ejemplo y fuente de inspiración para mí y para muchos @castillo.iran. Que sigamos cultivando y probando este néctar de amor maduro... Me reflejo y me reencuentro en ti... mi más bello espejo”, escribió Ramos al pie de una fotografía en la que aparece junto a su famosa novia.

Enfrenta los rumores de su pasada relación

Luego de que Irán Castillo diera a conocer que su relación con Pascacio había llegado a su fin, luego de varios años juntos, surgieron algunos rumores de que su separación se habría dado a raíz de una actitud violenta de parte de su expareja e incluso por celos. Sin embargo, la actriz, que siempre ha procurado no entrar en polémicas, decidió romper el silencio y desmintió todos las especulaciones que surgieron en torno a su separación. “Desde antes de que empezara la pandemia decidimos terminar la relación. Yo siento que cada uno tenemos un camino diferente que seguir y eso hay que respetarlo, hay que respetarlo con uno mismo, como la otra persona”, dijo la actriz al programa Sale el Sol.

VER GALERÍA

En esa misma entrevista, la actriz dejó en claro que tiene mucho respeto por el actor e incluso dijo que no tiene nada malo que decir en torno a él o en su relación, despejando de una vez por todas las dudas que existían respecto a su rompimiento. “No tengo nada negativo que decir de él ni de la relación, al contraigo, yo creo que lo tengo es mucho agradecimiento, por todo lo que aprendí en esa relación, porque aprendí mucho", aseguró.