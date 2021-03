'Somos tres', Fernanda Castillo y Erik Hayser comparten una nueva postal familiar

La felicidad se ha apoderado del hogar de Fernanda Castillo y Erik Hayser desde la llegada del pequeño Liam, su primer hijo, el pasado 19 de diciembre. De hecho, la pareja se ha mostrado un poco más abierta con su vida íntima a raíz del nacimiento de su bebé y han hecho partícipes a sus fans de esta linda etapa de su vida a través de sus redes sociales. Tal y como sucedió recientemente, cuando la actriz compartió una tierna postal familiar, en la que por supuesto el protagonista ha sido el recién nacido, quien desde que fue presentado de forma pública, no ha hecho más que robar corazones. En esta nueva publicación, Fernanda se ha dejado ver muy recuperada, luego de que en enero pasado, atravesó por un problema de salud derivado de una complicación post parto que requirió de hospitalización.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de su perfil de Instagram, la actriz compartió una linda imagen en la que se le puede ver cargando a su pequeñito en brazos y besando su cabecita, mientras Erik los abraza tiernamente y también besa a su bebé. Fernanda se mostró orgullosa del clan que ha formado junto a Erik y el pequeño Liam y como pie de foto escribió: “Nuestra familia”, agregando el hashtag #SomosTres. Por su lado, el actor replicó la misma postal en su respectivo perfil, en donde también se mostró de lo más emocionado al dejarse ver como pocas veces suele hacerlo, en compañía de su familia en la intimidad de su hogar.

Como era de esperarse, los fans de la pareja no han tardado en reaccionar a la linda imagen, enviando mensajes de buenos deseos y algunas felicitaciones por la hermosa familia que han formado. Entre los cientos likes y comentarios han destacado los de algunos de sus amigos famosos como Maite Perroni, Mauricio Ochmann, Alejandro Speizter y Angelique Boyer, una de las mejores amigas de Fernanda, quien no dudó en escribir: “¡Son muy hermosos!”, entre emojis de corazón y caritas felices.

VER GALERÍA

La decisión que le cambió la vida

Para Fernanda Castillo, la maternidad ha sido una etapa muy enriquecedora para ello, pues ha sido una decisión muy bien pensada y planificada, siempre de la mano de su amado Erik Hayser, quien ha puesto todo de su parte para involucrarse de lleno en esta aventura. “Yo decidí que quería intentar ser mamá y eso hace mucho la diferencia en mi caso. No lo decidió mi mamá, no lo decidió mi pareja, no lo decidió la presión social, no lo decidió mi edad, no lo decidió nada más que mi deseo y creo que ahí se labra mucho del camino de felicidad que estoy viviendo…”, dijo con toda firmeza la intérprete durante una charla concedida al podcast titulado Del Mito al Hecho.

En aquella ocasión, Fernanda también destacó lo mucho que el embarazo repercutió en sus emociones, pues experimentó una serie de cambios que la hicieron reflexionar a profundidad. “Me pasó que empecé a cambiar, como roller coaster (montaña rusa) ha sido de repente… yo soy muy independiente… y ahora estoy como súper necesitada de que esté mi pareja conmigo y es súper raro en este rollo de las hormonas…”, dijo a lo largo de la plática enteramente agradecida por todo aquello que de manera positiva se vio reflejado incluso en su aspecto físico. “En este proceso me ha pasado que, de verdad, me siento más bonita que nunca, me siento más hermosa, me siento más reluciente y estoy aprendiendo. Sí, es verdad que uno va descubriendo nuevas cosas dentro de ti y otra mujer dentro de ti…”, afirmó.

VER GALERÍA