'¡Estoy muy orgullosa de todo lo que eres!', Andrea Legarreta a su hija Nina

Andrea Legarreta no podría estar más orgullosa. Y es que Nina, su hija menor, ha comenzado a hacerse de su propio nombre en el mundo de la televisión gracias a su reciente debut en la telenovela Te Acuerdas de Mí, la cual se emite en el horario estelar de Las Estrellas. Como era de esperarse, la presentadora se ha mantenido muy cerca de su pequeña durante todo este proceso profesional, compartiendo con ella parte de su experiencia y regalándole los mejores tips, pues recordemos que Andrea comenzó su carrera como actriz de telenovelas. De hecho, este fin de semana, la presentadora del programa Hoy acompañó a su hija a su llamado sabatino, donde pudo apreciar el trabajo de la joven artista en primera fila y mostrarle su completo apoyo. Algo que se vio reflejado en la tierna publicación que compartió en sus redes sociales, donde no pudo evitar expresar el gran amor que tiene por su pequeña estrella de televisión.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

A través de su perfil de Instagram, Andrea compartió una linda postal en la que se le puede ver de lo más guapa, posando muy sonriente al lado de Nina, durante uno de los recesos de sus grabaciones. Junto a la imagen, la conductora compartió unas lindas palabras para su hija, en donde además de mostrarse de lo más orgullosa de la jovencita, le expresó toda su admiración. “Y mi amor sigue grabando llamado sabatino de @teacuerdasof y yo apoyándola en sus sueños...”, escribió Legarreta al inicio de su post el cual ha acumulado más de 84 mil likes.

La actriz no dudó en destacar el profesionalismo de Nina, así como la admiración que siente al verla trabajar como pez en el agua al lado de tantos talentos y tantas estrellas consagradas, como lo es Gabriel Soto, protagonista de esta telenovela, con quien grabó algunas escenas durante su llamado de fin de semana, el cual se alargó por varias horas, según registró Andrea en sus redes sociales. “Cansaditas... Viéndola comprometida, agradecida y enamorada de lo que hace. Creciendo, aprendiendo y madurando al ¡lado de tantos grandes! Hoy ha sido un día largo, pero ha valido la pena sin duda amor. ¡Estoy muy orgullosa de todo lo que eres! Ya casi se termina @ninarubinl ¡soy muy feliz de ser tu mamá! ¡Y de mi princesa Mía!”, finalizó Andrea recordando también a su hija mayor, quien se encuentra en pleno lanzamiento de su carrera de cantante.

VER GALERÍA

Los sabios consejos de Andrea para sus hijas

Sin duda alguna, Andrea Legarreta es una de las figuras de la televisión mexicana más respetadas. Y es que a lo largo de su trayectoria, la actriz y conductora ha demostrado ser una mujer muy talentosa y de gran carisma, por lo que se ha ganado un lugar en el corazón de miles de personas. Además, sus años dentro del mundo del espectáculo le han dejado un sinfín de experiencias y aprendizajes que hoy le sirven para poder guiar a sus hijas y aconsejarlas al respecto, y darles un panorama más realista de lo que es ser una figura pública. “Yo lo único que deseo para ellas es que sean felices, que entiendan que el éxito va más allá de ser famoso o no. El éxito es hacer lo que amas, disfrutarlo y estar también rodeado de gente que te ama de verdad”, compartió la conductora en una reciente entrevista para el canal de Youtube del periodista Edén Dorantes.

Además, también reveló que les ha compartido una serie de recomendaciones para aprender a enfrentar las críticas y a un público al que no siempre le vas a gustar. “Va a haber muchas cosas afuera que quizás no sean lindas para ellas en sus vidas, pero que lo vean como aprendizaje, que lo vean crecimiento, que lo vean con empatía, y bueno, comprender que no a todos le vamos a gustar y que tampoco está mal eso, es de humanos”, finalizó.

VER GALERÍA