Llena de ilusión, África Zavala celebra los 7 meses de Leoncito

La vida de África Zavala y León Peraza no ha vuelto a ser la misma desde la llegada de su pequeño Leoncito, quien llegó a este mundo el pasado 13 de agosto. Desde ese momento, ambos actores se han dedicado a compartir con sus fans algunos de los momentos más entrañables en sus vidas como papás, registrando mes con mes el crecimiento de su pequeñito y celebrando las fechas importantes en el calendario familiar. Tal y como lo hicieron este sábado 13 de marzo, cuando han celebrado los primeros siete meses de vida de su primogénito, una ocasión que África no ha querido dejar pasar desapercibida y de la que ha hecho partícipes a sus seguidores.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Fue a través de su perfil de Instagram donde la guapa actriz compartió una tierna postal en la que se puede observar el brazo del bebito, entrelazado con el de su madre, mientras ambos posan desde la comodidad de su cama. Junto a la imagen, la actriz escribió un lindo mensaje, dejando en claro su emoción ante esta linda etapa de su vida y dejándose ver de lo más orgullosa de poder compartir la maternidad al lado de Leoncito. “Felices 7 meses... ¡Nunca mejor dicho!”, escribió la intérprete de lo más ilusionada.

Los fans de la intérprete no han dejado de enviar felicitaciones para el pequeñito y su familia, además de que han llenado la publicación de África de mensajes y emojis con los que han expresado sus buenos deseos al festejado. Entre los cientos de mensajes, ha destacado el del orgulloso papá, quien se ha manifestado con emojis de corazón ante la tierna imagen que la madre de su hijo ha compartido en redes sociales, dejando en claro lo enamorado que está de su hijo.

VER GALERÍA

El instante que les transformó la vida

Con el nacimiento de Leoncito, África y León Peraza han tenido la fortuna de vivir una etapa llena de gratificaciones, la cual cobró fuerza desde el día en que ambos tuvieron claro que había iniciado la dulce espera, hasta el instante en que el pequeñito vino al mundo, así lo reveló la actriz en septiembre pasado, durante una charla concedida al programa Hoy, en la que fue una de sus primeras entrevistas tras debutar como mamá. “Lo que hemos vivido en el parto fue increíble, tuvimos una conexión que creo que eso pues lo vamos a tener toda la vida, muy contenta, cada día más enamorada de él y viviendo los dos felices esta etapa…”, dijo en aquel momento.

Así mismo, África habló de los nuevos retos a los que ahora se ha enfrentado, sobre todo en los primeros días luego de dar a luz, un camino que recorre con mucha alegría, pues sabe muy bien que estas experiencias son simplemente únicas. “Lo más difícil en esta etapa ha sido, la verdad la recuperación, no dormir, no duermo nada y Leoncito está pegado a mí todo el tiempo, quiere comer todo el tiempo, entonces estoy ojerosa, cansada pero feliz. Todas las mamás te dicen duerme, duerme porque después no vas a dormir, ahora lo entiendo, pero bueno, feliz porque estos momentos no se repiten…”, confesó.

VER GALERÍA