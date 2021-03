Que siempre no, Jennifer Lopez y Alex Rodriguez siguen juntos: 'Estamos trabajando en algunas cosas'

Todo parece indicar que los rumores de una supuesta separación entre Jennifer Lopez y Alex Rodriguez han llegado a los oídos de la pareja y en un vuelco en su historia de amor, que hasta la mañana de este sábado 13 de marzo se creía terminada, han decido salir en conjunto a aclarar la situación y a dejar en claro que su amor sigue en pie, terminando de una vez por todas con las especulaciones, aunque admitiendo que se encuentran trabajando en fortalecer su relación de casi tres años.

Fue a través de un comunicado enviado a la revista People, que JLo y ARod rompieron el silencio luego de que surgieran los primeros reportes sobre su supuesta ruptura, los cuales comenzaron a circular la tarde del pasado viernes 12 de marzo y que cobraron fuerza luego de que el medio Page Six citara a una supuesta fuente cercana al exbeisbolista. En medio de todo el revuelo que ha causado esta información, la cantante y su prometido han decidido aclarar la situación. "Estamos trabajando en algunas cosas”, declararon a People.

Por otro lado, el mismo medio cita a una fuente cercana a la pareja, quien ha reforzado los dichos de la intérprete y su novio en el comunicado conjunto que han enviado. “Nunca se separaron oficialmente ni hablaron de ello, pero todavía están juntos. Llegaron a una mala racha. Pero no se separaron", explicó la fuente sobre el estatus de la relación de Jennifer y Alex.

La fuente también fue clara sobre el presente de la pareja, pues admitió que por ahora se les ha complicado poder estar juntos debido a que ella se encuentra filmando su nueva película en República Dominicana, mientras Alex permanece en Miami atendiendo asuntos relacionados con sus negocios y su vida pública en general. Y es que las restricciones impuestas para los viajeros debido a la pandemia han dificultado aún más el que puedan coincidir. "Ella está trabajando en República Dominicana y él en Miami, por lo que es difícil verse, especialmente con la cuarentena y el COVID", agregó la fuente. "Pero quieren tratar de permanecer juntos", agregó.

Además, el informante dejó en claro que la racha que atravesaron como pareja no tuvo nada que ver con los rumores que surgieron el mes pasado, cuando el también empresario se vio involucrado en un triángulo amoroso con Madison LeCroy, estrella del reality Southern Charm. Una situación que fue muy pública y ante la que la pareja no prestó mayor atención, concentrándose en su relación y sus familias. "Él no conoce a esta mujer. Mira, ¿esto significa que él no le mando mensajes directos a ella o le dio 'me gusta' a una o dos fotos? Supongo que no, pero él no la conoce y definitivamente no ha tenido algo más con ella", expuso una fuente cercana a Alex al diario The Post en aquel entonces.

¿Qué pasó con su boda?

Luego de dos años de relación, Jennifer Lopez y Alex Rodriguez se comprometieron durante una romántica escapada a las Bahamas en 2019. Sin embargo, la pandemia provocó que su boda se retrasara en más de una ocasión, mientras la cantante y el deportista aprovechaban este tiempo para fortalecer los lazos entre sus familias. Sin embargo, los planes de boda parecían desvanecerse con el paso del tiempo, algo de lo que la misma JLo habló a principios de este año. "Aplazamos la boda dos veces. Habíamos planeado lo que realmente queríamos hacer, pero no sé si seremos capaces de recrear eso", le dijo a Elle la cantante de In the Morning. "Lo cancelamos, y desde entonces realmente no hemos hablado de eso. No hay prisa. Queremos hacerlo bien cuando podamos", expresó un tanto desilusionada.