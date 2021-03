La efusiva bienvenida que los hijos de Ana Bárbara le dieron al novio de la cantante

Más allá de su talento y carisma únicos, la sencillez y la transparencia de Ana Bárbara le han hecho ganarse el cariño del público. La cantante se ha mostrado muy abierta al compartir vistazos de su día a día fuera del ámbito artístico, por lo que sus redes sociales se han convertido en una ventana hacia su vida personal. Hace casi dos semanas la intérprete publicó en su cuenta de Instagram una serie de video que dejaron ver una emotiva escena familiar: Chema y Jerónimo, sus hijos menores, despidiéndose de la manera más emotiva de Ángel Muñoz, prometido de Ana Bárbara. Aquel momento, en el que los sentimientos salieron a flote e incluso se derramaron algunas lágrimas, no dejó lugar a dudas de la excelente relación que existe entre los chicos y el galán de la cantante. Dado que él se desenvuelve en un ambiente lejado a la industria del entretenimiento, ha querido preservar su privacidad en lo posible, razón por las que quizás la intérprete prefirió no revelar detalles sobre su viaje. En ocasiones anteriores, Ana Bárbara ha reconocido que su novio, con quien se comprometió el año pasado tras varios años de relación, ha sido no sólo una figura muy importante en su vida, sino también en la de sus hijos. Por ello, no ha sido de extrañar que le hayan dado el más calido recibimiento a Ángel a su regreso, pues evidentemente, los días que él estuvo fuera de casa lo echaron mucho de menos; haz click en el video para ver esta cariñosa bienvenida.

Loading the player...