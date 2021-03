Chantal Andere revela la verdad detrás de una escena icónica junto a Thalía en 'Marimar'

Heredera del talento y belleza de su madre, Chantal Andere ha tenido una exitosa carrera en el teatro y la televisión. Desde muy joven ha participado en innumerables telenovelas, en su mayoría dando vida a villanas icónicas, y además ha compartido créditos con grandes actrices, con quienes incluso ha mantenido buenas amistades tras finalizar los proyectos. Al recordar algunos momentos de su trayectoria, la intérprete ha contado algunos detalles desconocidos de Marimar, melodrama en el que trabajó junto a Thalía, y también ha revelado la verdad detrás de aquella emblemática escena del lodo que ha quedado en la memoria de muchos.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Al asistir como invitada al programa Netas Divinas, Chantal fue cuestionada respecto alguna maldad dentro o fuera de la pantalla que recuerde haber disfrutado. La actriz aseguró que esto no ha sucedido más allá de los sets, sin embargo, en su papel de villana de telenovela sí. “En la vida real nunca, lo juro, quienes me conocen saben que soy súper buena onda…”, comentó, para luego animarse a contar algunas de las fechorías que ha actuado en la televisión. “He hecho tantas cosas malosas, pero sin duda creo que una escena que al público por lo menos le quedó grabada y sigue estando muy de moda y hace como unos dos o tres años la gente empezó a sacar muchos memes de eso, es en Marimar, cuando le aviento a Thalía la pulsera al fango y hago que la recoja con la boca”, recordó la actriz en referencia a aquel exitoso melodrama transmitido por Televisa en 1994, en el que ella encarnó a la déspota Angélica de Santibáñez y la cantante a la protagonista de la historia.

Chantal se confesó sorprendida por el impacto que tuvo aquella escena, y es que tal como ella misma lo comentó, hasta le fecha sigue retomándose este fragmento de la telenovela incluso para imágenes cómicas. “Esa escena fue como lo más malo, yo cuando la grabamos claramente no teníamos idea de que 25 años después la gente iba a estar haciendo memes”, comentó la actriz. “Me parece increíble que esta escena la gente la siga recordando, a mí en la calle me paran y es mucho por esa escena”, reveló.

VER GALERÍA

Luego de que la protagonista de El beso de la mujer araña reviviera aquel momento tan emblemático en las telenovelas mexicanas, las anfitrionas del programa de Unicable aprovecharon para aclarar sus dudas en torno a dicha escena, y le preguntaron si el lodo que se había usado era o no de verdad. “No, lo que yo mordí si era fango, y ella con un poquito de chocolate de ese que parece tierrita como arenosa”, reveló Chantal haciendo alusión a la parte de la trama en la que se invierten los papeles y la villana tiene que recoger un papel del fango, por lo que Andere también hizo una escena similar, pero ella sí con lodo real.

Chantal aclaró que las circunstancias en las que se grabó la escena de Thalía en el lodo propiciaron que éste fuera sustituido por chocolate, y no fue por algún tipo de preferencia hacia la actriz. “La verdad es que no es en mala onda, ni piensen que era la sangrona, nos hicimos muy amigas y hasta la fecha somos muy amigas”, comentó. “Pero ahí se dieron las condiciones porque este chocolate de la señora mayor pues daba mucho el tipo de la arena en la que estábamos grabando en Ixtapa”, explicó. Sin embargo, la venganza de Marimar con Angélica se filmó en un set diferente. “Y cuando hicimos ya mi escena, la venganza de ella, fue en una casa acá en el norte de la Ciudad de México, y pues era un jardín de una casa donde quitaron pasto y echaron agua”, contó.

Sacó adelante la escena, pese a un olvido del staff

En julio del año pasado, en una entrevista para el segmento Cuando grababa… de Tlnovelas, Chantal reveló que el hecho de que tuviera que hacer la escena con lodo real se debió a un olvido por parte de un integrante del staff. “Y cuando el personaje le regresa la maldad, Marimar a Angélica, pues sentí horrible porque también iban a llevar una cosa de chocolate para simular que era lodo y que fuera menos fuerte. Sin embargo, resulta que el chico que tenía que llevarlo no lo llevó. Entonces, tuve que meter mi trompota en el lodo literal”, contó entonces. Y aunque admktió que no fue fácil hacerlo, dijo sentirse orgullosa por haber podido hacerlo. “Fue una sensación muy fuerte, pero estábamos tan felices con lo que estaba sucediendo con la novela, con el rating altísimo que tenía. Y es parte de todo hacer ese tipo de cosas, yo creo que un actor debe estar preparado para todo siempre y cuando no atente contra tu salud o contra tu persona”, comentó.

VER GALERÍA