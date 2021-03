América Guinart, feliz por su debut como abuela, confiesa: 'Nos emociona saber que falta poco'

El famoso clan Fernández no cabe de la emoción, pues está a punto de darle la bienvenida a una nueva integrante. Camila, una de las mellizas de El Potrillo, dio a conocer hace poco más de un mes, que se encontraba en la dulce espera de su primer bebé junto a Francisco Barba, con quien se casó en agosto del año pasado. A la espera de su gran debut en la maternidad, la joven y algunos de sus familiares han compartido algunos detalles de este especial momento, como cuando Alejandro reveló el nombre de su nieta. América Guinart, la flamante futura abuela, también se ha abierto respecto al embarazo de su hija, como el inolvidable instante en que ella y su yerno le dieron la gran noticia. Emocionada, la madre de tres ha hablado de lo ansiosa que está por conocer la bebé de Camila y ha recordado su experiencia como mamá joven.

América no pudo ocultar su felicidad al hablar de la próxima maternidad de Camila y reveló que este sentimiento es algo que comparte con todos los Fernández. “Pues feliz de la vida… Aquí en la espera tan deseada por toda la familia, no, no sabes, ya nos emociona saber que falta poco, ya estamos todos esperándola con ansias”, dijo la ex esposa de El Potrillo en entrevista para Venga la Alegría al referirse a Cayetana, como se sabe se llamará su nieta. La guapa tapatía reflexionó sobre el feliz acontecimiento que está por vivir su hija, y señaló que también implicará una nueva etapa para ella. “Yo sé también que es ella la que me va a llevar a mí a una etapa nueva de mi vida, distinta, que bueno, mi mamá dice que ahorita creo que sé lo que es, pero que cuando ya la tenga en mis brazos voy a saber realmente lo que es”, comentó la madre de tres.

Ser mamá joven es algo que América conoce bien y que compartirá con su hija, pues se casó con El Potrillo en 1992 tenía poco más de 20 años y pronto se convirtió en madre con la llegada de Alex, y unos años más tarde le dio la bienvenida a Camila y América. Al reflexionar sobre esta experiencia, la guapa tapatía aseguró sentirse satisfecha porque las cosas hayan ocurrido de esta manera. “Haber sido mamá joven siempre me gustó mucho, mi experiencia fue muy padre, sigue siendo hasta la fecha, porque llega una edad en donde yo pues obviamente estaba todavía joven y mis hijos grandes y viajábamos y hacíamos tantas cosas juntos, todavía, ahora con la situación en la que vivimos ya no tanto”, agregó. “Y supongo que ya se van casando y cada quien va a hacer sus rollos y ya no va a ser igual”, comentó.

La feliz buena nueva y las preocupaciones que vinieron después

América no se cansa de revivir aquel mágico momento en el que se enteró que se convertiría en abuela, y no dudó en recordarla nuevamente. “Pues me entero porque Cami me lleva un regalo a la casa, era un a caja grande, yo pensé que me había traído algo de su luna de miel y no me lo había dado, y no sabía qué era y ya vi que era una prueba de embarazo y decía ‘vas a ser la mejor abuela del mundo’ y me dio muchísimo gusto y ya les vi las caritas al marido de ella, felices”, contó emocionada en el matutino de TV Azteca. El Potrillo también reaccionó sorprendido ante esta noticia. “Pues primero se quedó también como helado… Yo le digo que le dio como shock saber que iba ser abuelo, pero en realidad ya después, no bueno, está feliz de la vida también, está encantado, es para nosotros una bendición, es un premio de Dios que nos esta mandando a todos”, aseguró.

Luego de esta felicidad por recibir a un nuevo miembro en la familia, vinieron días de preocupación debido a las complicaciones con las que Camila se enfrentó al inicio de su embarazo. “Los primeros meses se los tuvo que aventar en cama, super delicada, traía varias broncas, traía un hematoma, un desprendimiento de placenta, tenía placenta baja”, detalló América, antes de revelar que esta situación se complicó cuando que la joven tenía piedras en la vesícula. No obstante, con los cuidados adecuados y la ayuda del médico que atendió los tres embarazos de América Guinart, Camila ha podido seguir feliz con su embarazo. “Y mira, ahí está, Cayetana fuerte y aferrada”, comentó feliz la futura abuela.

