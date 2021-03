Danilo Carrera habla de los fuertes mensajes que ha recibido tras su separación de Michelle Renaud

La separación de Michelle Renaud y Danilo Carrera tomó a todos por sorpresa, pues ellos se veían de lo más felices y enamorados. Ante el desconcierto que generó esta inesperada noticia, la ex pareja tomó sus redes sociales, y de manera conjunta, explicó las razones de decisión, dejando claro que pese a haber acordado tomar caminos separados, los sentimientos de amor y cariño prevalecían entre ambos. Sin embargo, aunque la pareja mostró gran madurez al asumir su ruptura, para algunos de sus fans ha sido difícil aceptarlo. Así lo ha revelado el actor ecuatoriano, quien ha señalado además que ha recibido mensajes fuertes con los que seguidores insisten en que retome su noviazgo con la guapa actriz.

El galán de telenovelas, quien ha sido claro al reconocer que Michelle sigue ocupando un lugar especial en su corazón, habló de las drásticas reacciones que ha provocado su separación entre algunos de sus fans. “Yo ceo que todo mundo tiene esa fe, esa ilusión cuando hay amor...”, dijo Danilo ante las cámaras del programa Suelta La Sopa a su paso por el aeropuerto de Miami, tras regresar de su natal Ecuador. “Michelle es una mujer increíble, es hermosa, es generosa, es inteligente, es guapa, es una mujer madura, entonces, pues los entiendo…”, dijo, refiriéndose a aquellos seguidores para quienes ha sido difícil aceptar su ruptura con la actriz. Y es que el profundo amor que han demostrado en la vida real, también fue inmortalizado en la pantalla, pues los dos dieron vida a apasionadas parejas en un par de producciones.

Sin embargo, el actor reconoció que lo que le ha resultado más complicado de aceptar son los mensajes que ha recibido con un tono más severo e incluso alarmante, con los que buscan presionarlo para que regrese con la actriz. “Lo que no entiendo son los que me mandan mensajes casi,casi que amenazándome y ‘si no vuelves me suicido’, y recibo muchísimos y yo sé que Mich también”, contó. Situaciones como ésta y otras relacionadas con las opiniones de terceros sobre su vida personal sin duda pueden ser difíciles de sobrellevar, pero a Danilo lo han ayudado sus años de experiencia como figura pública. “Con el tiempo lo vas aprendiendo a manejar y a trabajar porque antes, cuando empecé hace 10 años sí me afectaba, pero pues ahorita dices: ‘Pues yo tengo que vivir mi vida y tratar de ser un ejemplo responsable para la gente’”, comentó.

Ante la pregunta expresa de la reportera, Carrera descartó que la pandemia haya influido de alguna manera en la decisión suya y de Michelle de tomar caminos separados. “No, yo creo que vivimos una relación hermosísima los dos, no hay que olvidarse nunca de las cosas buenas, vivimos momentos mágicos, así que al final del día yo me quedo con lo bueno”, comentó el actor, quien antes ya ha aprovechado para deshacerse en halagos hacia su ex pareja. Totalmente transparente, el galán de telenovelas no pudo ocultar sus sentimientos cuando, al hablar de su relación con Michelle, se le preguntó si extrañaba al pequeño Marcelo, hijo de la actriz. “Me voy a poner sentimental, mejor cambiemos de tema”, expresó.

No se cierra por completo a una posible reconciliación

Tanto Danilo como Michelle han reconocido que sigue habiendo amor entre los dos, por lo que podría pensarse que las posibilidades de una reconciliación no están del todo descartadas. “No le puedo cerrar la puerta a una persona que lo único que ha hecho es darte amor, ayudarte a ser mejor, que ha entregado todo por ti…”, dijo el actor en entrevista para Las Estrellas apenas la semana pasada. “Ha sido una persona a la que siempre vas a querer de una manera u otra, eso te lo puedo decir ahora, ¿qué va a pasar? ya el tiempo dirá”, comentó. Tal como lo ha hecho cada vez que se le pregunta por la actriz, en aquella ocasión Danilo no escatimó en cumplidos hacia ella, y además admitió que sus sentimientos no han cambiado. “Te digo, es una persona hermosa, mágica, pienso en ella y me enamoro más, me empiezo a reenamorar, más de lo que ya estoy, no lo sé, vamos a ver qué pasa”, agregó entonces.

