La respuesta de Hugo López-Gatell tras la publicación de sus recientes fotografías en público

Fue el pasado 20 de febrero cuando Hugo López-Gatell, Subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, dio a conocer que se había contagiado con Covid-19. Desde ese momento, el funcionario hizo una pausa de sus conferencias diarias sobre el coronavirus, aunque esta semana reapareció, a través de un enlace virtual, para informar sobre su estado de salud, asegurando que se encuentra recuperado. Sin embargo, también reveló que tras haberse realizado una reciente prueba esta salió positiva, por lo que seguirá trabajando desde su casa como hasta ahora lo ha hecho. Lo cierto es que a lo largo de su encuentro con los medios, no pudo evitar ser cuestionado sobre las recientes fotografías en las que se le ve paseando por la colonia Condesa de la Ciudad de México junto a su pareja, respondiendo de manera puntual a esta situación que fue destapada por el diario Reforma.

Al iniciar su charla, Gatell habló de cómo se encuentra, detallando un poco de los procedimientos que tendrá que seguir en próximos días, en espera de poder estar al cien para retomar sus actividades de manera presencial. “Me incorporo hoy después de 19 días… ya estoy completamente recuperado, no tengo síntoma alguno, me siento en buenas condiciones, con fuerza, con ánimo, con entusiasmo de seguir avanzando en la vacunación contra Covid. Lo que sí es que hoy me volví a hacer la prueba, como ya lo había anunciado, porque estoy monitoreando la transición del estado de positivo al estado de negativo… vuelvo a salir positivo y esto quiere decir que todavía tengo una carga viral suficientemente alta para ser contagioso y, aunque tengo ya el alta médica, no tengo el alta epidemiológica…”, aseguró.

Minutos más tarde, al abrir la sesión de preguntas y respuestas, uno de los reporteros lo cuestionó sobre las fotografías en las que aparece de paseo con su novia, imágenes en las que ambos se dejan ver vestidos con ropa casual de color negro y en algunos instantes sin usar cubrebocas. “Supongo que hace referencia a la lamentable realidad de tener en México medios de comunicación, sobre todo los medios corporativos que, durante toda la epidemia, y la verdad es que dudo que cambien de actitud, han buscado sacar de alguna manera notoriedad, supongo que por algunas razones en algunos casos de lucro, seguramente es más lucrativo sacar noticias que pudiera generar escándalo, entonces esto les aumentará las cuotas de las tarifas de publicidad y otras fuentes de ingresos…”.

Gatell sobre la prensa: ‘Ojalá que suban el nivel’

Sin hablar directamente de las fotos, las cuales se dice fueron tomadas la tarde del miércoles, Gatell expuso una de sus mayores preocupaciones, al ver el desempeño que han tenido algunos medios de comunicación a lo largo de la pandemia, definiendo el trabajo de los mismos como de muy poca calidad. “Sigo yo esperanzado en que en algún momento estas personas, estos grupos que son dueños de los medios de comunicación corporativos, los jefes editoriales, los columnistas, que viven de esta parte del morbo, de la especulación, de la intriga, y que tienen un nivel extraordinariamente bajo, en términos de calidad técnica, de calidad periodística, no tienen fuentes, usan rumores, ojalá que en algún momento suban el nivel…”, apuntó.

Finalmente, el funcionario lamentó que este tipo de prensa no cumpla con su principal función de informar de manera correcta, anteponiendo otro tipo de intereses al publicar estas notas. “Hemos hecho muchos llamados sobre la importancia de tener una prensa que informa, una prensa que se acerca a la población, a decirle la información que le puede ser útil, y lo que vemos es este tipo de notas que están basadas en el chisme, en la intriga, en la especulación…”, dijo.

