¡Qué guapa! Ana Pau Capetillo sorprende con un radical cambio de look

De todos los hijos de Eduardo Capetillo y Biby Gaytán, la más camaleónica es Ana Paula Capetillo, quien se ha hecho de sus seguidores gracias a los consejos de belleza, maquillaje y peinados que suele compartir en redes sociales. Además, la joven también se ha hecho popular por sus drásticos cambios de looks con los que suele sorprender a todos y en los que incluso se ha hecho acompañar de su famosa mamá, alentándola a adoptar una nueva imagen y atreverse a probar cosas diferentes. Tal y como lo ha hecho ella recientemente, pues sin duda ha dejado a más de uno con la boca abierta por lo radical que ha sido su cambio. Y es que Ana Pau, que hace unos meses ya le había dicho adiós a su larga melena y había optado por un corte bob, ahora ha decidido cortarlo aún más y hacerse un flequillo, con el que simplemente luce hermosa e incluso todavía más joven. Pero el cambio no paró ahí, pues decidió teñirlo de un castaño oscuro, dejando atrás las luces rubias que todavía hace unos días lucía. La influencer ha compartido algunos clips y fotografías mostrando su nuevo look, ganándose los halagos de sus seguidores, quienes no han dejado de hacerle saber lo mucho que les gusta su renovada imagen. Entre los cientos de comentarios ha llamado la atención el de su hermana Alejandra, quien no ha dudado en llenarla de piropos: “Estás brutal… de verdad, brutal”, destacando así la belleza de su hermana. Da play al video y mira la transformación de Ana Pau.

