Con corona y cetro en mano, True Thompson se convierte en la más tierna princesa

A su corta edad, True ya es toda una celebridad en las redes sociales, y no es de sorprender, pues es la niña más tierna y carismática. La hija de Khloé Kardashian y Tristan Thompson ha cautivado a muchos con sus múltiples facetas, pues por un lado es toda una fashionista que arrasa con sus exclusivos looks, y por el otro, es la más dulce nena jugando a las muñecas como una mini mamá. En esta ocasión, esta pequeña se ha convertido en toda una princesa, y ha hecho suspirar a los seguidores de sus famosa mamá. Tutu, como la llama de cariño Khloé, lució unos encantadores vestidos que complementó con un cetro, corona y demás joyas de fantasía para convertirse en una protagonista de cuento. La celeb y empresaria capturó este momento para compartirlo con sus seguidores, quienes seguramente reaccionaron enternecidos. Faltan unas cuantas semanas para que True celebre su cumpleaños número tres, ocasión que seguramente ameritará un festejo al más puro estilo Kardashian y en el que estará cobijada por el cariño de sus papás. A principios de año se reveló en Keeping Up With The Kardashians la intención de Khloé de darle un hermanito a su nena, posibilidad que incluso ya le planteó a Tristan, con quien se ha dado una nueva oportunidad. ¿Será que la pareja sorprenda a su hija con el anuncio de nuevo compañero de juegos? Mientras se define o no este escenario, True es la única princesa de Khloé; haz clik acabo para verla.

