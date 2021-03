Emocionada, Bárbara Coppel celebra el cumpleaños número 3 de su hijo Bastien

Para los Hank Coppel este 10 de marzo es un día de celebración. Y es que es en esta fecha cuando la familia festeja el cumpleaños del pequeño Bastien, el segundo hijo de Bárbara Coppel y Alejandro Hank Amaya, quien este 2021 cumple sus primeros tres añitos. Como era de esperarse, la modelo ha hecho eco de esta día tan especial en sus redes sociales, donde ha compartido algunas postales del pequeño cumpleañero en compañía de sus dos hermanitos, Amaïa y Kilian, en donde los hemos visto de los más felices paseando por las calles de Sevilla, España, ciudad en la que se ha instalado desde hace poco más de un año y en donde viven en una hermosa residencia desde la que hace unos meses posaron para las páginas de ¡HOLA!

Fue a través de Instagram Stories donde Bárbara ha dedicado una serie de publicaciones para el tierno cumpleañero, en donde lo hemos podido ver de lo más divertido en compañía de sus hermanos, en diferentes momentos de su vida, ya sea tomado de la mano de Amaïa o jugando con su hermano menor Kilian. En otras de las postales que ha compartido la también empresaria se le puede ver muy bien acompañada de Bastian y junto a las cuales ha escrito un lindo mensaje. “Es un placer ser madre de este cumpleañero tan dulce”, escribió.

Hace exactamente un mes, Alejandro y Bárbara celebraban el cumpleaños número dos del pequeño Kilian, con una divertida fiesta inspirada en la fábula de Los Tres Cochinitos, en donde no pudo faltar la piñata y el pastel. Es por eso que la modelo no dudó en hacer notar que sus dos hijos varones solo se llevan 11 meses, por lo que incluso llegan a tener la misma edad en algún momento. “Este par tiene la misma edad un mes al año”, escribió Bárbara en una fotografía en la que aparecen sus dos pequeñitos posando muy sonrientes y luciendo como gemelitos, algo que la orgullosa mamá también hizo notar con el hashtag #irishtwins, frase que hace referncia a los hermanos que nacen en el mismo año.

El idílico momento por el que atraviesa

Sin duda alguna, Bárbara Coppel se encuentra en uno de los momentos de mayor plenitud en su vida. La modelo ha encontrado en su esposo, a la persona ideal con quien compartir sus pasiones y sus alegrías, haciendo de los viajes su estilo de vida y formando una hermosa familia junto a sus tiernos pequeñitos. La plenitud y felicidad de Bárbara es tal, que incluso ella misma se siente incrédula ante la etapa de vida que experimenta, según lo confesó a ¡HOLA! en una reciente entrevista. “A veces no creo la vida que estoy viviendo. Siempre he sido un alma viajera, pero nunca pensé seguirlo haciendo con mi esposo e hijos. No ha sido fácil, es mucho trabajo, pero cuando algo te apasiona las cosas se acomodan”, expresó ilusionada.

Además, la historia de amor que ha construido al lado de Alejandro no podría ser más idílica, pues juntos han compartido su amor por los viajes y las ciudades hermosas, desde que se conocieron en Monterrey y tras su romántica boda, momento en el que comenzaron una travesía por el mundo, estableciéndose en varias ciudades en las que poco a poco fueron formando la hermosa familia de cinco que hoy son. De Francia a San Diego y de ahí a Sevilla, lugar en el que actualmente han establecido su hogar, y en donde tienen fuertes lazos gracias a la tradición taurina de Alejandro. “Esta es una ciudad muy importante para Alejandro, él es un enamorado de Sevilla y cuando me la enseñó me pasó lo mismo. Está llena de vida”, contó la modelo.