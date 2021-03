Vanessa Bryant logra que se dé a conocer la identidad de los policías que tomaron imágenes del accidente de Kobe

Vanessa Bryant se ha anotado una victoria en una de las tantas batallas que enfrenta luego de la muerte de su esposo Kobe Bryant, su hija Gianna y siete personas más, luego de un fatal accidente aéreo en enero de 2020. Y es que la modelo ha ganado la demanda que había interpuesto en contra del condado de Los Ángeles, con la finalidad de tener acceso a los nombres de los oficiales involucrados en el caso de la toma y difusión de imágenes del lugar del accidente y de las víctimas que desafortunadamente perdieron la vida aquel fatídico 26 de enero, pues un juez había decidido no hacer pública la identidad de los acusados, lo que desencadenó la demanda de Vanessa y un pronunciamiento público que la viuda de Kobe hizo a través de sus redes sociales la semana pasada.

El juez federal de distrito, John F. Walter, falló en contra del condado de Los Ángeles, cuyos abogados pedían mantener bajo el anonimato el nombre de los cuatro oficiales que fueron acusados de haber tomado entre 25 y 100 imágenes del lugar del accidente y que llegaron a manos de algunos civiles e incluso a otros uniformados tras su difusión. Con esta acción, Vanessa y su equipo legal podrán agregar los nombres de los involucrados a la investigación y demanda de derechos civiles que la viuda de Kobe mantiene en contra del Departamento del Sheriff que dirige Alex Villanueva.

Recordemos que los abogados del condado de Los Ángeles buscaban mantener bajo resguardo los nombres de sus oficiales involucrados en este caso, argumentando que al hacer pública esta información, se ponía en riesgo la integridad de sus defendidos, pues se prestaba para convertirlos en blanco de ataques a través de las redes sociales y exponer otros datos sensibles al escrutinio público, por lo que insistían en mantener en secreto los nombres de los cuatro oficiales involucrados. "Aunque la Corte reconoce que este caso ha sido objeto de escrutinio público y atención de los medios de comunicación y que los acusados adjuntos están legítimamente preocupados de que se encontrarán con el escrutinio y ataques en las redes sociales, tales preocupaciones, por sí mismas, no son suficientes para superar la fuerte presión del público en su interés en el acceso", expresó el juez en declaraciones retomadas por el medio Los Angeles Times.

Vanessa Bryant celebró el fallo del juez a través de su perfil de Instagram, en se pronunció al respecto, compartiendo algunas capturas de la nota que ha compartido Los Angeles Times respecto a este tema, un medio que ha seguido muy de cerca el caso de Kobe, agradeciendo al juez John F. Walter y a su abogado, Luis Li.

El recuerdo de Kobe y Gianna a un año de su partida

Luchando por lo que considera justo y llena de recuerdos celebró Vanessa este difícil aniversario, en el que ha compartido una tierna carta enviada por una amiga de su hija Gigi en sus redes sociales. Las palabras de la pequeña sin duda han emocionado a la viuda de Kobe, quien no ha dejado de recordarles y de rendirles homenajes a sus seres queridos a lo largo de todo este tiempo. Tal y como sucedió el día de su primer aniversario luctuoso. “Echo mucho de menos a mi niña y a Kob-Kob. Nunca comprenderé por qué les ocurrió esta tragedia a unas personas tan amables e increíbles. No parece real. Kob, lo hicimos muy bien. Gigi, todavía logras que me sienta orgullosa. ¡Te quiero!”, compartió conmovida en aquella ocasión.

