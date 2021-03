Yordi Rosado recuerda el momento en el que le dijo a Adal Ramones que no volvería a trabajar con él

Convertido hoy en un exitoso conductor, escritor y locutor, Yordi Rosado no olvida sus inicios en la televisión, así como su paso por Otro Rollo, programa en el que trabajó junto a Adal Ramones. Esta talentosa mancuerna compartió créditos por un largo tiempo, y aunque en la pantalla todo era perfecto, lo cierto es que el que el anfitrión de La última y nos vamos llegó a sentirse menospreciado profesionalmente, tal como él mismo lo reconoció incluso en uno de sus libros. También ha reconocido todas aquellas vivencias fueron importantes en su vida, pues le trajeron grandes aprendizajes que hoy atesora. Al hacer un repaso sobre su carrera en la pantalla, Yordi ha recordado un momento crucial en su relación con Adal, pues fue cuando le manifestó su intención de no volver a trabajar con él.

Si bien es sabido que Yordi trabajó durante mucho tiempo con Adal en Otro Rollo, no todos conocen cómo se conocieron. El locutor recordó aquel momento durante una charla con Omar Chaparro para su programa de YouTube Tu- Night y contó que el conductor llegó a ocupar un puesto que creía que sería para él. “Yo trabajaba en un departamento de Cablevisión en este momento junto con Lalo Suárez, que es un gran amigo y productor… Entonces éramos amigos y él me metió a trabajar ahí, entonces yo esperaba que en el momento que cambiaran a Lalo, que yo me quedara con esa gerencia”, recordó. Sin embargo, mientras él se vislumbraba con el ascenso, fue sorprendido por la noticia de que llegaría un joven a ocupar el puesto al que él aspiraba. “’Oye Yordi pues como tú sabes has estado haciendo un buen trabajo y te vengo a decir que en tu gerencia se va a quedar un chico que se llama Adalberto Ramones, él como gerente y me gustaría mucho que lo apoyes…’”, comentó el autor al recordar las palabras que escuchó de su entonces jefa y que lo tomaron totalmente desprevenido.

Sin embargo, aquella desilusión laboral no impidió que ambos trabajaran juntos más tarde en Otro Rollo, un programa que se colocó en el gusto del público por más de una década. Sin embargo, tal y como Yordi lo ha comentado anteriormente, hubo momentos en los que no lo tenía del todo feliz su papel secundario en el show. Esto fue determinante cuando el locutor decidió no volver a compartir créditos con su colega y amigo, lo que desembocó en un distanciamiento entre los dos. “Te voy a decir algo que creo que nunca he dicho en una cámara, le digo: ‘’Amigo, voy a seguir con mi programa…’ Ya llevaba un año en Está Cañón y le estaba yendo muy bien, y él dijo: ‘Sí, vamos a terminar Otro Rollo y luego regresamos…’”, dijo, recordando las palabras de Adal, que al parecer esperaba seguir trabajando con Yordi, quien además de estar frente a las cámaras fungía como productor. “Y le digo: ‘Amigo, te quiero decir una cosa, así con la confianza que nos tenemos, pase lo que pase, y me vaya como me vaya en mi carrera, yo no voy a regresar a hacer un programa juntos’”, recordó.

Según relató Rosado, esta conversación tomó por sorpresa a su colega: “Y él se molestó un poco porque me dijo: ‘Cómo no vamos a regresar…’ Y yo le dije: ‘No amigo, no sé si me vaya bien o me vaya mal, pero yo no puedo volver a ser el segundo, y si no me funciona esto me voy a dedicar a otra cosa, pero no puedo regresar a hacer los mismo, porque si no no voy a ser yo’”, recordó. Lo que Yordi no esperaba era que esta confesión sobre sus planes profesionales derivaría en un distanciamiento en el ámbito personal. “El enojo fue después cuando nosotros nos divorciamos, como que cuando él se separó como que se cerró a su mundo, hizo un nuevo mundo y ya no nos pelaba a todos los que éramos sus amigos”, comentó el conductor de La última y nos vamos. “Y yo decía: ‘Pero yo era tu mejor amigo y de repente me sacaste del mapa’”, agregó.

¿Un nuevo proyecto juntos?

Tras conocerse algunos detalles sobre aquel distanciamiento profesional, parte del público llegó a pensar que la relación entre Yordi y Adal terminó, pero lo cierto es que aquellas vivencias quedaron en el pasado y ellos pudieron retomar a amistad. Incluso, a mediados del año pasado el escritor contó que tenían entre planes trabajar juntos nuevamente. “De hecho traemos unas ideas de hacer algo padre”, contó Rosado sin dar más detalles en el programa Montse & Joe, donde aseguró que la comunicación entre ambos persiste y que no lamenta para nada haber trabajado con él. “No, no, para nada me arrepiento”, aseguró, entonces. Luego de que el elenco de Otro Rollo se reuniera en un par de ocasiones, se rumoró que Adal regresaría a la pantalla con este show, sin embargo, él aclaró en noviembre de 2019, justamente en el programa de radio de Yordi, las razones por los que esta idea no era viable. “Otro Rollo es un nombre que tiene registrado Televisa y, en estos momentos, pues no estoy en Televisa, ¿no?, entonces yo creo que la televisión ha cambiado y no puede entrar un programa de estos otra vez”, comentó el conductor, quien se integró a las filas de TV Azteca en 2018.

