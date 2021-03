Al estilo Michael Jackson, Paola Rojas se suma al nuevo reto viral

Desde que Paola Rojas debutó en TikTok no ha hecho mas que ganar simpatías gracias a su extrovertida personalidad. Y es que aunque estamos acostumbrados a verla en una faceta mucho más seria y formal en los distintos espacios noticiosos en los que trabaja, en sus redes sociales se muestra de lo más divertida y desinhibida, ya sea bailando, conviviendo con sus compañeros de trabajo o incluso sumándose a diversos retos virales, demostrando que es una mujer multifacética y con una personalidad cautivadora. Tal y como sucedió recientemente, cuando la periodista se unió al #MichaelJacksonChallenge, el cual consiste en imitar una de los pasos de baile más icónicos y difíciles que solía hacer el intérprete de Beat It, todo esto con ayuda de un filtró que te ayuda a capturar el movimiento justo en el momento en que se realiza la acción. Como era de esperarse, Paola no estuvo sola en este reto y sumó a Natalia Tellez, Consuelo Duval y Daniela Magun, sus compañeras en Netas Divinas, quienes se divirtieron de lo lindo al imitar al ‘Rey del Pop, siendo Natalia la que mejor logró emular los movimientos del mítico cantante, aunque la verdad es que todas lo hicieron muy bien. Da play al video y no te pierdas de este divertido momento de Paola Rojas y sus amigas al ritmo de Michael Jackson.

Loading the player...