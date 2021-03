Ha muerto el actor Ricardo González 'Cepillín' a los 75 años

Con profundo pesar, se ha informado sobre el fallecimiento del actor, cantante y comediante Ricardo González ‘Cepillín’, uno de los personajes más icónicos de la televisión mexicana y junto al que muchas generaciones crecieron gracias a las canciones infantiles que ya forman parte de la cultura popular del país. El intérprete murió a los 75 años debido a las complicaciones de una cirugía en la espalda, a la cual se sometió hace apenas unos días, luego de haber sufrido una fuerte caída, según detalló su familia en diversas entrevistas que ofrecieron a los medios de comunicación.

La noche del pasado domingo 7 de marzo, el hijo de ‘Cepillín’ había informado sobre el delicado estado de su padre, de quien se esperaba fuera dado de alta este fin de semana. Sin embargo, no fue así, pues debido a su delicado estado de salud fue ingresado a terapia intensiva por insuficiencia cardíaca y neumonía, por lo que incluso fue intubado. Desafortunadamente, el actor no resistió y finalmente falleció la mañana de este domingo. “Él estaba ya muy deteriorado, comenzó a fallar su riñón y por todos, él quería salir adelante, le echó todas las ganas, pero hablé con mi mamá para que le diera fortaleza. Le dije que ya no se preocupara por su familia. Yo hablé con él y a los 10 minutos se relajó”, explicó el hijo de ‘Cepillín’ en una entrevista concedida al periodista Gustavo Adolfo Infante para su canal de Youtube.

Ante la triste noticia, el mundo del espectáculo ha mostrado su pesar por la pérdida de uno de los personajes más importantes de la televisión, dedicándole emotivos mensajes a través de redes sociales. Una de las primeras en manifestarse al respecto fue Galilea Montijo, quien mostró su gratitud por todo lo que como artista dio a todos sus seguidores. “Qué triste noticia. Gracias por todo lo que nos diste a los que crecimos contigo. Buen viaje querido @cepillintv. Abrazo a toda la familia”, compartió la presentadora en Instagram junto a una postal en la que aparece junto al fallecido artista. Por su lado, Verónica Castro mostró su pesar por la irreparable pérdida del intérprete y en sus redes sociales escribió: “Todos tenemos un bello recuerdo tuyo y ahora nos une el dolor de tu partida. Que en paz descanses querido”, mensaje que acompañó de una linda postal del pasado, en la que aparece la actriz cargando en brazos a su hijo Cristian, posando junto a Cepillín.

Había sido diagnosticado con cáncer

La noche del pasado domingo, el hijo de Ricardo González ‘Cepillín’ compartió con los medios de comunicación el parte médico de su padre, revelando entonces que su estado de salud se había deteriorado y que había sido ingresado a terapia intensiva. El hijo del actor también dio a conocer, que tras la operación a la que se sometió días antes, se le había detectado cáncer, una noticia que tomó por sorpresa a toda la familia. “Voy a decir algo que yo quería que mi papá lo dijera cuando él saliera, porque la idea era que iba a salir el día martes, pero se nos complicaron las cosas y lo voy a tener que decir ahorita. Cuando el hospital hace la operación ven un tejido con cáncer, o sea tiene linfoma, entonces eso le bajó el sistema inmunológico a mi papá y por esa razón lo tuvieron que tener en terapia intensiva porque se le bajó el sistema inmunológico”, explicó el también comediante en declaraciones dadas a diferentes medios de comunicación y retomadas por Milenio.

De hecho, la familia de ‘Cepillín’ esperaba a que el actor se recuperara de la cirugía para que pudiera comenzar los tratamientos en contra del cáncer, algo que finalmente no sucedió. “Lo que se platicaba era que dentro de tres semanas iba a iniciar el tratamiento porque acababa de ser operado, para que se recuperara un poco si había perdido algo de peso. Precisamente lo tiene ahí (el linfoma), en la espada, pudo haber activado eso a la hora del jalón en el barandal”, detalló su hijo, haciendo referencia al accidente casero que llevó al artista al hospital.

