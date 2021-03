Jason Sudeikis agradeció a su ex, Olivia Wilde, en su discurso de los Critics Choice Awards El actor no dudó en mencionar a la madre de sus dos hijos, a quien le agradeció por darle la idea de crear la serie por la que hoy es reconocido

La vida de Jason Sudeikis atraviesa por un momento muy especial y hasta cierto punto agridulce. Y es el que el actor se ha convertido en uno de los ganadores absolutos de la temporada de premios gracias a la serie Ted Lasso de la que es protagonista. Sin embargo, su nombre también ha acaparado titulares debido a lo que sucede al interior de su vida personal, pues como bien se ha sabido, su matrimonio con Olvia Wilde, con quien tiene dos hijos, ha terminado y de hecho ella ya ha iniciado una nueva relación con el cantante Harry Styles, una situación que se da en medio del momento más importante de la carrera de Sudeikis. A pesar de todo esto, el actor es consciente de que nada de lo que hoy está cosechando lo hubiera logrado sin la ayuda de la madre de sus hijos, por lo que en la reciente entrega de los Critics Choice Awards Jason no ha dudado en dedicarle unas emotivas palabras a la madre de sus hijos, durante su discurso de aceptación del premio a Mejor Actor de Comedia, el cual se llevó a casa gracias a su actuación en el sitcom deportivo que protagoniza.

Vestido con una sudadera color azul y un look muy casual, tal y como lo hizo durante la pasada entrega de los Golden Globes, Jason aceptó su premió desde la sala de su casa, donde se dejó ver muy sorprendido por haber sido elegido como el ganador de la categoría en la que también estaban nominados Hank Azaria, Matt Berry, Nicholas Hoult, Eugene Levy y Ramy Youssef. Durante su discurso, el actor se mostró con una enorme sonrisa en el rostro y no dudó en mencionar a su ex, dejando en claro toda la admiración que tiene por ella y lo importante que fue para la creación de la serie que hoy lo tiene en la cima del mundo. "Quiero agradecer a mis hijos, Otis y Daisy. Quiero agradecer a su madre, Olivia, que tuvo la idea inicial de hacer esto como serie diciendo: 'A ti, a Brendan (Hunt) y a Joe (Kelly) les gusta tanto hacer eso que deberían hacerlo como película o serie'. Tenía razón", expresó el artista de 45 años, haciendo evidente que la relación con la también actriz y directora es cordial.

Por supuesto Olivia Wilde no se quedó con las ganas de reconocer el trabajo del padre de sus hijos, así como de todo el equipo de producción de Ted Lasso y a través de redes sociales reaccionó a la dedicatoria de su ex con mucha emoción. “Felicidades a Jason y a toda la familia de Ted Lasso por sus victorias en los Critics Choice. Estoy muy feliz por ustedes. Espero que esto signifique que todos sigamos llevando sudaderas cuando las ceremonias sean presenciales el año que viene", compartió la actriz recordada por su participación en la serie House, haciendo alusión al look que ha hecho popular Sudeikis durante las últimas galas de premios, logrando incluso que la sudadera con la que apareció en los Golden Globes de la semana pasada se agotara en cuestión de minutos.

Se cree que Jason Sudeikis y Olivia Wilde, con quien estuvo desde 2011, se separaron a inicios de 2020, sin embargo, no hicieron pública su separación hasta noviembre de ese mismo año. De hecho, en ese mismo mes, los actores fueron vistos caminando por las calles de Los Ángeles e incluso compartiendo algunos abrazos.

Unos ex muy bien avenidos

Luego de que Olvia Wilde y Harry Styles fuera captados juntos por primera vez y de que se supiera que la actriz incluso ya se había mudado a la casa del exintegrante de One Direction, se llegó a especular sobre los sentimientos de Jason Sudeikis, quien posiblemente no habría tomado de la mejor manera el hecho de que la madre de sus hijos ya viviera en casa del cantante. Sin embargo, los mensajes que se han dedicado ambos de manera pública parece evidenciar que entre ellos siempre habrá una buena relación, siempre pensando en el bienestar de sus pequeños, y admiración profesional.

