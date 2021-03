'Nadie puede amar a una chica más que su padre', el amoroso mensaje de William Levy para su hija Kailey

Para William Levy no hay nada más importante que la familia. Es por eso que, en medio de las grabaciones de la nueva versión de la telenovela Café con Aroma de Mujer, la cual marca el gran regreso de William a los melodramas, el actor se ha tomado el tiempo para celebrar por todo lo alto el cumpleaños de Kailey, su hija menor, quien el pasado 6 de marzo cumplió 11 años. Como era de esperarse, el guapo cubano ha abierto su corazón para dedicarle una hermosa dedicatoria a su pequeña, dejando ver su lado más sensible y amoroso, algo que solo sucede cuando se trata de sus ffamilia, pues siempre ha procurado ser un hombre de pocas palabras y muy discreto en cuanto a su intimidad se refiere. Es por eso que cuando hace una publicación así, siempre llama la atención de todos y al ser una fecha tan especial, no podía ser diferente.

A través de su perfil de Instagram, el artista de 40 años compartió una linda fotografía en la que se le puede ver posando con toda la actitud, muy bien acompañado de su hija menor, quien al igual que él, se le ve muy feliz. Junto a la imagen, William escribió unas dulces palabras para la cumpleañera, dejando en claro el gran amor que tiene por ella y lo orgulloso que está de poder experimentar la paternidad a su lado. “Nadie puede amar a una chica más que su padre... Te amo princesa. Gracias por ser mi hija. Gracias por ese amor que me das todos los días. Feliz cumpleaños a ti”, compartió de lo más conmovido.

Elizabeth Gutiérrez, madre de la menor, también ha dedicado una dulce dedicatoria a su pequeña, la cual la ha publicado en su perfil de Instagram, destacando en sus palabras la increíble personalidad de su hija y expresando todo el amor que siente por ella. “¡Te amo con mi vida mi niña linda! Que siempre seas así de feliz con esa personalidad única. ¡Love u hasta los cocos azules! ¡Que Dios te proteja y bendiga siempre! ¡Amooooooo!”, escribió la guapa actriz junto a un video en el que se le puede ver juguetear con su mamá, bailar y hacer algunas muecas y sonidos con su voz que hicieron reír mucho a su progenitora.

Como era de esperarse, los seguidores de ambos artistas se han unido a la celebración y en las publicaciones que han hecho los artistas también le han dejado felicitaciones a la pequeña festejada. Entre los mensajes de sus fans, han destacado los de algunos de sus amigos famosos como Lili Estefan, quien es amiga cercana de la familia, así como de Ceci Villalobos, coprotagonista de William en la nueva versión de Café con Aroma de Mujer, quienes le han enviado sus mejores deseos a la tierna Kailey.

Sus hijos, su principal prioridad

Durante una reciente entrevista con Televisa Espectáculos, William admitió que sus hijos, Christopher y Kailey, fueron su principal razón para alejarse unos años de las telenovelas debido a las arduas jornadas de trabajo que se manejan en estas producciones: “Por ellos (sus hijos) es que hice la decisión que tomé. Once meses trabajando, doce horas al día no te deja tiempo para estar con ellos. Mi niño tenía ocho años, mi hija tenía cuatro años y quería aprovechar esos años de niñez que tienen ellos”, ahora que sus hijos ya tienen 15 y 10 años, el actor está listo para retomar su lugar como galán de la pantalla chica.

