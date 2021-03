Los rumores eran ciertos, Anette Michel ha dejado TV Azteca La noticia la dio a conocer la periodista Pati Chapoy reveló que aunque la actriz no tiene proyectos en puerta, tomó la decisión de alejarse de la televisora

Sin duda alguna, Anette Michel es una de las mujeres más reconocidas de la televisión mexicana. A lo largo de muchos años su carisma, belleza y talento la han convertido en una de las figuras más queridas del público, que lo mismo la han seguido en su faceta como actriz o en la de conductora, siempre de la mano de la TV Azteca, televisora en la que logró consolidarse como toda una estrella de la pantalla chica y de la que fue pionera. Sin embargo, tras 25 años de trabajo en esta empresa, todo parece indicar que la actriz está lista para emprender el vuelo y abrirse camino en nuevos proyectos profesionales, por lo que su salida de la televisora del Ajusco ha quedado confirmada, luego de que la tarde del pasado viernes 5 de marzo llegara a su fin la reciente temporada de Masterchef México, emisión de la que fue la presentadora desde 2015 y durante ocho temporadas.

Fue la periodista Pati Chapoy quien se encargó de confirmar la noticia a través del programa Ventaneando, en donde habló de la situación laboral de la presentadora y le deseó toda la suerte del mundo en esta nueva etapa que esta por comenzar, ahora de forma más independiente. “Es el último programa de nuestra queridísima compañera Anette Michel, que tomó la decisión de salirse por ahora de Televisión Azteca”, comentó la conductora del programa de espectáculos. “No tiene propuesta en ningún otro lado, pero tomó la decisión de, por ahora, alejarse”, agregó, sorprendiendo a todos sus compañeros.

Pati Chapoy y los demás conductores del programa se tomaron el tiempo para reconocer la gran trayectoria de Anette en TV Azteca, recordando su paso por las telenovelas, así como los distintos espacios en los que fungió como presentadora. De hecho, Pati recordó una anécdota de Michel, la cual se dio a raíz de que una de las telenovelas que protagonizó Anette se transmitió en el extranjero. “Recordemos que en una ocasión fue requerida en África porque una de las telenovelas que participó, fue un trancazo en África”, comentó la periodista al hablar del reconocimiento mundial que tiene la ahora expresentadora de Masterchef. Por su lado, Daniel Bisogno, presentador de Ventaneando y compañero de Anette durante muchos años en el matutino Tempranito y en algunas obras de teatro, recordando otras experiencias de la también actriz. “Un jeque se enamoró de ella y la llevó, con todo respeto. Anette Michel es Anette Michel”, dijo el conductor orgulloso de su amiga.

Una salida anunciada

Fue hace unos días cuando Anette Michel dio a conocer que se encontraba en negociaciones con TV Azteca, previendo una posible pausa en su relación con la televisora. En aquella ocasión, Anette reveló que por el momento su contrato con Azteca había terminado y que se encontraba en búsqueda de nuevas opciones de trabajo. Todo esto se generó porque sí dije, de viva voz, y es completamente cierto, que en este momento no tengo un contrato con Televisión Azteca y que es posible que ya no esté en sus filas. Eso es verdad, completamente cierto”, dijo la conductora en entrevista con Maxine Woodside en Todo para la Mujer. En aquella ocasión, la presentadora también reveló las causas por las cuales estaba negociando su permanencia en la televisora del Ajusco. “Con todo el respeto del mundo lo digo, dentro del canal han cambiado mucho, hay una nueva administración, tienen otra forma de trabajar, y que respeto, pero para mí es más complicado porque son muchos años y pues ahora hay que adaptarse a cambios y es complejo”, confesó.

Y aunque su relación con Televisión Azteca quedó en buenos términos y sigue teniendo carta abierta para cuando guste regresar, a Anette le gustaría retomar su carrera como actriz, por lo que incluso ya se encuentra tocando algunas puertas. “Sí, por supuesto. Sí lo extraño mucho (actuar). Y la verdad es que mis seguidores y la gente que ha estado conmigo a lo largo de mi aventura actoral y de mi carrera en general pues también me dicen ‘Oye, Anette, ¿y cuándo?’. Entonces sí he hecho casting. He ido a Netflix, también a empresas independientes, a cine, de todo...”, comentó.

