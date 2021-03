Así ha celebrado Sarah Kohan su cumpleaños número 27

Dicen que después de la tormenta viene la calma, un dicho que sin duda aplica a la perfección en la vida de Sarah Kohan, que hace unos meses se vio inmersa en un mar de especulaciones en torno a su relación con Javier ‘Chicharito’ Hernández, los cuales apuntan a que la pareja ha decidido emprender caminos separados, sobre todo después de que la influencer volviera a su natal Australia, en compañía de sus dos hijos. Ajena a todo lo que se dice en torno a su vida personal, la influencer ha celebrado su cumpleaños número 27, rodeada del amor de sus dos hijos, Noah y Nala, así como de sus amigas más cercanas.

A través de sus redes sociales, Sarah ha compartido con sus seguidores un vistazo de lo que ha sido su celebración, en donde la hemos visto posar super guapa en compañía de sus dos hijos, siendo el pequeño Noah quien se ha llevado toda la atención de los fans de su mamá, pues el pequeño aparece en las postales del cumpleaños de Kohan vistiendo elegantemente un esmoquin con el que simplemente luce encantador. Junto a las postales en blanco y negro en las que también aparece la pequeña Nala y que han sido tomadas por su amiga y fotógrafa personal Taj Nihal, Sarah escribió un sencillo mensaje en el que dejó en claro que ella es la festejada de este día. “Mammas birthday”, comentó debajo del álbum fotográfico con el que ha robado el corazón de miles de sus seguidores.

Como era de esperarse, su publicación -que actualmente cuenta con más de 37 mil likes-, se ha llenado de felicitaciones y buenos deseos de parte de sus fans, quienes no han dejado de halagar su belleza y de mostrarse enternecidos ante los pequeñitos, quienes lucen super lindos en las imágenes. Entre los ‘me gusta’ y mensajes ha llamado la atención el de Sandra de la Vega, esposa del futbolista Andrés Guardado.

Además, el ‘Chicharito también se ha hecho presente en esta fecha tan especial para la madre de sus dos hijos. Y aunque en sus respectivas redes sociales ha preferido guardar silencio y no mencionar a Sarah en lo absoluto, tal y como lo ha hecho en los últimos meses, sí se ha hecho notar a través de un like en la publicación de Sarah, el cual no ha pasado desapercibido por ninguno de sus followers, quienes incluso la han cuestionado sobre el estatus de su relación. Y es que apenas hace unos días, la influencer levantaba sospechas sobre un posible regreso a Los Ángeles, luego de que compartiera un mensaje en Instagram Stories en donde hacía mención sobre esta ciudad. Y por lo que ha dejado ver en las historias de este sábado, la australiana se encuentra de nuevo en California, pues ha pasado una relajada tarde en el patio de su casa, desde otras ocasiones ha posado, entre pasteles, globos y sus hijitos.

¿Qué pasa entre el Chicharito y Sarah?

Mientras la australiana celebra la dicha de poder disfrutar cada día junto a sus hijos, los rumores en relación con su vida sentimental siguen cobrando fuerza. Recientemente, ella viajó a su natal Australia acompañada por Nala y Noah, lo que llamó mucho la atención al no ver al ‘Chicharito’ junto a ella. Esos acontecimientos han hecho surgir versiones de una posible ruptura, aunado a que en ocasiones anteriores ambos han hecho públicos misteriosos mensajes a través de sus perfiles en la red.

Por si fuera poco, recientemente se encendieron las alarmas, cuando los fanáticos de la pareja se percataron que Sarah había dejado de seguir al futbolista mexicano en Instagram, algo que no pasó desapercibido y que, por supuesto, fue noticia. Mientras tanto, Sarah y el ‘Chicharito’ mantienen total discreción con respecto a este tema, negándose a dar alguna declaración sobre lo que acontece en su vida privada. De hecho, la modelo fue tajante al ser abordada en días pasados por las cámaras y los micrófonos del programa televisivo Suelta la Sopa, en donde al ser cuestionada en torno a su vida sentimental simple y sencillamente respondió: “Mi vida privada es privada, no es asunto de ustedes”, aseguró. Por otro lado, el futbolista tampoco escapó de ser captado por esta emisión, haciendo frente a la situación con total hermetismo. "Sígueme preguntando 35 mil cosas, no voy a responderte nada”, dijo el mexicano al reportero que con insistencia quiso saber más. “No voy a hablar de nada el día de hoy”.