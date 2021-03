'¡Gracias por todo tu amor...!', Galilea Montijo celebra por todo lo alto el cumpleaños de Fernando Reina

En medio de su recuperación por el Covid-19 que le fue diagnosticado por segunda ocasión, Galilea Montijo se ha tomado el tiempo para felicitar a su esposo, el empresario Fernando Reina, quien este 6 de febrero celebra su cumpleaños número 43. Como era de esperarse, la presentadora del programa Hoy ha hecho eco de esta fecha tan especial para su familia y ha dedicado una romántica felicitación al cumpleañero, quien además el padre de su pequeño Mateo.

A través de su perfil de Instagram, la guapa tapatía compartió todo un álbum de fotografías en el que mostró alguno de los instantes más entrañables que ha vivido a su lado, destacando los momentos en los que su pequeño y los hijos que el empresario tuvo previamente en otra relación han compartido. Junto a las imágenes, Galilea escribió un lindo mensaje para su amado, deseándole lo mejor en este nuevo año que comienza en su vida, a pesar de que en esta ocasión el festejo ha sido un tanto diferente, debido a la situación que como familia enfrentan. “Feliz cumple amor @reinaiglesias. ¡Gracias por todo tu amor y esfuerzo de todos los días! Te amo, a festejar con el mendigo Covid encerrados, pero muy agradecidos. Te amo”, compartió emocionada.

Ante el gesto de su mujer, Fernando Reina reaccionó emocionado a las palabras y fotografías que Galilea Montijo eligió para desearle feliz cumpleaños, agradeciéndole a su amada por tomarse el tiempo de enviarle buenos deseos a pesar de estar convaleciente. “¡Los amo! Sobre todo a ti @galileamontijo ¡Gracias por mi cuarentena cumpleañera!”, compartió el también político debajo de la publicación que la presentadora hizo a través de sus redes sociales.

Los fans de la conductora de Hoy también se han unido a la celebración familiar y han enviado sus mejores deseos al esposo de Galilea. Entre los mensajes y likes ha llamado la atención los de algunos amigos y compañeros del matutino de Televisa, quienes también han felicitado al cumpleañero. Andrea Legarreta, Raúl Araiza y Andy Escalona fueron algunos de los presentadores que se unieron a la celebración familiar de su compañera.

¿Cuándo volverá Galilea a ‘Hoy’?

Luego de haber sido diagnosticada con Covid-19, hace unas cuantas semanas, Galilea Montijo tuvo que ausentarse del programa Hoy por obvias razones. Por su puesto, su público fiel ya la extraña y desea verla de nuevo junto a todos sus compañeros, quienes también han expresado lo mucho que añoran reencontrarse con ella. Sin embargo, el regreso de Galilea se dará una vez que su prueba de coronavirus salga negativa y aunque aún están a la espera de los resultados, Andrea Rodríguez, productora del matutino, ha confirmado que la conductora podría estar de vuelta en el foro el próximo lunes 8 de marzo.

“El Covid-19 es impredecible. Gali ha estado bien, la semana pasada el viernes fuimos a visitarla de lejos, al balcón como a llevarle serenata y se veía bien, he estado en comunicación con ella todos los días y se siente bien, pero hasta que no te haces la prueba no sabes efectivamente que resultado va a dar, Gali se hace la prueba el viernes y ya estaremos viendo, por eso te digo esperemos que el lunes ya la tengamos de regreso”, comentó Rodríguez en entrevista con Las Estrellas.