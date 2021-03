Claudia Álvarez acaba con los rumores de retiro

Sin duda alguna, la maternidad ha sido para Claudia Álvarez una de las etapas de su vida que más ha disfrutado. Y es que desde la llegada de su hija Kira, fruto de su relación con Billy Rovzar, la pequeñita se volvió el centro de su vida. Es por eso que para la actriz es muy importante el no perderse ninguna etapa de la vida de su hijita, por lo que incluso ha llegado a pensar en retirarse por algún tiempo de la pantalla. De hecho, con el final de la telenovela Vencer el Desamor, de la cual era protagonista, se llegó a especular sobre el futuro profesional de la actriz, pues se llegó a decir que había llegado el momento de su retiro temporal. Sin embargo, todo parece indicar que no será así y que Claudia se mantendrá vigente en la pantalla chica, solo con los proyectos que ella considere apasionantes.

Así lo reveló Álvarez en una reciente entrevista, en la que dejó en claro que si bien, su familia y su hija son su prioridad, no está dentro de sus planes el alejarse de la actuación, como tanto se ha especulado. “No me voy a retirar para nada. Ahorita estoy feliz con mi bebé, con mi esposo, con mi mamá, estamos disfrutando de este momento juntos, y cuando llegue un personaje y un proyecto que me apasione, voy a regresar”, dijo la actriz a los micrófonos del programa El Gordo y la Flaca con una sonrisa en el rostro, desmintiendo todos los rumores que habían comenzado a circular tras el fin de su reciente telenovela.

La artista de 39 años ahondó más en el tema y reiteró que por el momento no se encuentra en un retiro temporal y reveló que, debido a los rumores sobre la supuesta pausa que se tomaría de la televisión, le han llovido llamadas de productores y personas que la buscan para futuros proyectos preguntando sobre su disponibilidad. “Me han hablado de trabajos así de: ‘Oye Clau, te hemos propuesto, pero ¿que te vas a retirar?’, y yo de ‘¡no!’… porque luego me quitan de trabajos porque piensan eso”, expresó la intérprete, reiterando que por el momento no tiene planes de alejarse de su profesión. “No me voy, nunca voy a dejar de trabajar, ¡nunca!”, expresó con total sinceridad.

Las palabras de Claudia que iniciaron los rumores

Hace unos meses, Claudia Álvarez comentó en una entrevista, justo unos días antes del final de la telenovela Vencer el Desamor, que le gustaría tomarse unos días para descansar de las extenuantes jornadas laborales que implicó ser protagonista de este melodrama y disfrutar plenamente de su familia, pero sobre todo de su hijita Kira. Sin embargo, sus palabras fueron malinterpretadas, lo que dio pie a los rumores que hoy se ha encargado de aclarar. “(Quiero) Estar con mi bebé, disfrutarla, aprovecharla con mi esposo. Darles amor y compartir con la familia", dijo en enero de este año en una entrevista con el programa Hoy.

En aquella ocasión, la actriz reveló que el único proyecto profesional que tenía en puerta era una película en la que sería protagonista, dejando abierta la posibilidad de regresar a la televisión una vez llegando el personaje y la historia adecuada para ella. "Es todo lo que quiero hacer (la película) para poder dedicarme mucho a mi familia y, obviamente, tengo mis negocios, sigo enfocándome cien por ciento a mis negocios y haré otras cositas, dependiendo de lo que salga, que me guste, apasione y encante la historia. Por el momento yo sería feliz con la película y mi familia", expresó convencida.

