Aislinn Derbez ventanea a sus hermanos por sus tatuajes: '¡Qué es eso!'

Tras la llegada de José Eduardo a Los Ángeles hace unos días, el clan Derbez ya está completo y la diversión no se ha hecho esperar. Mientras los integrantes de esta familia alistan la promoción y estreno de la segunda temporada de su reality, han aprovechado para divertir a sus seguidores con sus ocurrencias y buen humor. En esta ocasión fue Aislinn, quien armada con su celular, expuso al menor de sus hermanos varones, ¿la razón? Su nuevo y misterioso tatuaje. "Esto no lo tenías la vez pasada que yo te vi, es nuevo", dijo la actriz mostrando el dibujo de una calavera que el actor lucía en su brazo. Pero las cosas no quedaron ahí, pues estaba decidida en averiguar el significado de aquel diseño, sin embargo, como era de esperarse, también hubo algunas bromas en sus respuestas. "Les confieso que ya no me gustan los tatuajes... Al grado de que me quiero quitar los míos, tengo dos minis, ¿será que ya estoy señora?", escribió al compartir el video en su Instagram. No muy conforme con la explicación de José Eduardo, la estrella de La Casa de las Flores siguió adelante con su inspección de tattoos y su siguiente objetico fue Vadhir. El cantante se resistió un poco a mostrar su tatuaje, pero terminó por acceder y mostrar aquel dibujo de alacrán que se hizo en Marruecos y que guarda un especial significado relacionado a José Eduardo y Alessandra Rosaldo, esposa de su papá. Sin embargo, nada impidió que Aislinn hiciera algunos comentarios graciosos respecto al diseño, y tampoco que su hermano se defendiera. Haz click en el video para ver estos divertidos momentos entre los hermanos Derbez.

