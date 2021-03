¿Ha tocado puertas fuera de TV Azteca? Anette Michel acaba con los rumores

Con una carrera de casi 25 años y de la mano de TV Azteca, Anette Michel ha demostrado ser una figura importante en la televisión. Sus dotes histriónicos la llevaron a protagonizar una larga lista de telenovelas, sin embargo, su talento y carisma frente a la cámara le permitieron consolidarse como conductora. En esta faceta, ha estado al frente de exitosas emisiones, el más reciente de ellos es la edición mexicana de MasterChef, reality en el que ha sido anfitriona desde 2015. No obstante, hace unos meses circularon versiones de que podría ser sustituida al frente de este programa por una conocida actriz, las cuales ella no dudó en aclarar. Con esa misma transparencia, la estrella de televisión ha respondido ahora a los rumores que han surgido respecto a su futuro en la pantalla chica, los cuales han apuntado a un acercamiento con Televisa, ¿qué ha dicho al respecto?

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Ante las versiones que han surgido sobre si seguirá o no en TV Azteca, Anette fue sincera y admitió que estas dudas bien pudieron haber derivado de declaraciones que ella misma ha dado. “Todo esto se generó porque sí dije, de viva voz, y es completamente cierto, que en este momento no tengo un contrato con Televisión Azteca y que es posible que ya no esté en sus filas. Eso es verdad, completamente cierto”, dijo la conductora en entrevista con Maxine Woodside en Todo para la Mujer. La conductora, quien siempre ha expresado cariño y agradecimiento hacia dicha empresa, reconoció que ciertamente se han dado cambios al interior de la misma, a los que todos han tenido que adaptarse. “Con todo el respeto del mundo lo digo, dentro del canal han cambiado mucho, hay una nueva administración, tienen otra forma de trabajar, y que respeto, pero para mí es más complicado porque son muchos años y pues ahora hay que adaptarse a cambios y es complejo”, confesó.

Aunque de momento no tiene nada firmado con la televisora del Ajusco, Anette aseguró que la relación sigue abierta. “De hecho, estamos todavía platicando, y ¿por qué no? Puesto que he estado ahí 25 años… Entonces, la verdad es desde hace tiempo, mi querida Maxine, tengo muchas ganas de hacer ya más cosas con mi carrera… Tengo casi seis años en MasterChef y ocho temporadas”, comentó la conductora, reiterando que está abierta a la negociación. “Como siempre, las cosas se ponen en la mesa, de parte de las dos partes interesadas y tendrá que ser conveniente para ambos”, comentó.

VER GALERÍA

Confiesa que ha tocado puertas en otras empresas

Y así como no se cierra a la posibilidad de seguir en las filas de TV Azteca, Michel aseguró que tampoco lo está a irse a otra empresa, con lo que de alguna forma respondió a las especulaciones de que habría estado tocando puertas en Televisa. Y es que, cuestionada sobre si retomaría la actuación, Anette reveló haber considerado otras opciones. “Sí, por supuesto. Sí lo extraño mucho (actuar). Y la verdad es que mis seguidores y la gente que ha estado conmigo a lo largo de mi aventura actoral y de mi carrera en general pues también me dicen ‘Oye, Anette, ¿y cuándo?’. Entonces sí he hecho casting. He ido a Netflix, también a empresas independientes, a cine, de todo...”, comentó.

Estas declaraciones ocurren luego de que surgieran rumores sobre que se habría acercado a la televisora de San Angel para hacer casting para la nueva producción de José Alberto El Güero Castro, La Desalmada. “Estoy en ese preciso momento en el que todavía no les puedo contar qué sigue para mí porque en eso estamos, pero sí es verdad, no tengo un contrato”, agregó. Estas palabras han reafirmado su postura de no pronunciarse hasta tener algo concretado. “Yo siempre he sido muy seria con mis cosas… Los rumores son algo que ensucian, prefiero que las cosas, cuando sucedan, las comparta. Respeto que existen compañeros que usan ese tipo de cosas para llamar la atención, lo respeto, pero no es mie estilo”, dijo por su parte en entrevista con el diario Reforma.

VER GALERÍA