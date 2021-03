Talina Fernandez y Rocío Sánchez Azuara hablan a corazón abierto de sus pérdidas más sensibles

Exitosas, queridas por el público, Talina Fernández y Rocío Sánchez Azuara, son dos mujeres que tienen mucho en común, más allá de su trabajo en la pantalla chica, y es que ambas, en diferentes momentos y circunstancias, han tenido que despedirse de sus hijas. La Dama del Buen Decir perdió a su hija, la actriz Mariana Levy, hace casi 16 años en un terrible asalto, mientras que la conductora de 57 años, se despidió de su hija Daniela en septiembre del 2019, luego de una larga lucha contra una enfermedad. Unidas por el amor y la sensibilidad como mamás, ambas presentadoras se unieron para hablar a corazón abierto de los que seguramente han sido los episodios más dolorosos de sus vidas.

A propósito del estreno de su programa en Imagen Televisión, Rocío Sánchez Azuara acudió al foro del programa Sale el Sol, donde sostuvo una sincera charla con Talina, quien encabeza un segmento de entrevistas cara a cara llamado Enfrentados. Luego de saludarse de manera muy efusiva, empezaron una dinámica en la que la invitada hablaba de diversos temas conforme se el iban presentando: Infancia, mamá, divorcios… Hasta llegar al de ‘el día mas triste’. “Tenemos algo en común tú y yo”, reconoció la conductora de Acércate a Rocío. “Las dos vivimos un dolor pavoroso que nadie, nadie nos puede entender”, comentó por su parte la anfitriona. Aunque hasta ese momento ninguna de las dos había mencionado propiamente los sensibles fallecimientos de sus hijas, no quedó lugar a dudas de que se referían a ello.

Rocío recordó que su hija Daniela murió a causa de lupus cuando apenas tenía 31 años, a lo que Talina reaccionó empática, admitiendo entender su dolor. “A mí me duele como a ti porque solo las que hemos perdido una hija podemos saber lo que se siente volver a levantarse, volver a sacar la casta, volver a decir aquí estoy… Ya nació quien me tire pero no quien me deje en el piso”, expresó la conductora de 76 años mientras sostenía las manos de su colega como gesto de apoyo y solidaridad.

“Daniela nació en mis brazos y se fue en mis brazos”, contó Rocío al recordar el difícil momento de la partida de su hija. Sin embargo, tras aquella pérdida irreparable, la presentadora ha logrado salir adelante, ello gracias a su gran entereza y al apoyo incondicional de su familia. “Tengo otros dos que son dos ángeles preciosos con diferente personalidad, dos varones que me apoyan en todo momento, y bueno, somos muy unidos”, comentó. Tras estas palabras, Talina no pudo evitar destacar el hecho de que tener dos hijos es otra de las cosas que comparte con su colega. “Yo me quedé con dos varones también, te lo dije, (tenemos) muchas cosas en común”, aseguró.

La vez que Talina recordó a su hija Mariana al ser entrevistada por su nieta

En julio del año pasado, Talina tuvo como invitada en se sección Enfrentados a ni más ni menos que a su nieta María Levy, quien apenas era una niña cuando falleció su madre, hija de la conductora. “Mariana nos unió, tú tuviste dos mamás, una se llamó Mariana y la otra se llamó Talina. Qué suerte fue haberla tenido, María, qué pena que nada más la hayas tenido 9 años, porque yo la tuve 39 de mi vida, y fue el tesoro de mi vida…”, dijo entonces La Dama del Buen Decir. En medio de esta sincera conversación, la joven aprovechó para agradecer a su abuela por todo el amor y cuidados que le ha brindado a lo largo de estos años, y confesó además que sigue sintiéndose acompañada por la presencia de su mamá. “Pero quiero que sepas que sí es una gran bendición que me haya dejado contigo y que vive en nosotros. Yo sí la siento bien vivita cada vez que me veo en el espejo y cada vez que te veo a ti y cada vez que te abrazo…”, agregó María.

