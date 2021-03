Danilo Carrera sobre Michelle Renaud: 'Pienso en ella y me enamoro más'

Ante una separación, muchas parejas optan por evitar cualquier contacto con el otro, y en lo que respecta al medio artístico, hay quienes no terminan en los mejores términos. Sin embargo, en el caso de Michelle Renaud y Danilo Carrera, las cosas son totalmente distintas, y no sólo por el hecho de que rompieron de común acuerdo, sino porque aún después de finalizar su noviazgo, no han tenido problema con estar juntos, e incluso reconocer públicamente que se siguen amando. Esto mismo sucedió hace poco en una entrevista que ofreció el galán ecuatoriano, pues además de deshacerse en halagos hacia la actriz, ha confesado que continúa enamorándose de ella. A su vez, el galán de telenovelas ha admitido echar mucho de menos al hijo de su exnovia y ha contado cómo se despidió de él.

Tras poco más de un mes de que, junto a Michelle, diera a conocer su ruptura, Danilo ha abierto su corazón para revelar su sentir en estos momentos, e inevitablemente ha hablado de lo que aún siente por la actriz, dejando entrever que no se cierra ante la posibilidad de una futura reconciliación. “No le puedo cerrar la puerta a una persona que lo único que ha hecho es darte amor, ayudarte a ser mejor, que ha entregado todo por ti…”, dijo el actor de Quererlo todo en entrevista para Las Estrellas, mostrando un gran agradecimiento hacia lo vivido con la actriz. “Ha sido una persona a la que siempre vas a querer de una manera u otra, eso te lo puedo decir ahora, ¿qué va a pasar? ya el tiempo dirá”, comentó.

El actor no escatimó en cumplidos hacia su expareja, admitiendo además que sus sentimientos hacia ella no han cambiado. “Te digo, es una persona hermosa, mágica, pienso en ella y me enamoro más, me empiezo a reenamorar, más de lo que ya estoy, no lo sé, vamos a ver qué pasa”, agregó. Y es que, el tiempo que disfrutaron como pareja, les trajo grandes satisfacciones a ambos, así como aprendizajes, los cuales él atesora. “Esta frase me la dijo ella: ‘Tú y yo nunca nos hemos hecho daño, por eso nos queremos tanto. Realmente nunca nos hemos herido, si vamos a tomar una decisión, tomémosla bien, tomémosla desde el amor’”, recordó el galán ecuatoriano. “Son cosas que me enseñó Michelle, ella es una mujer increíble, generosa… Es la que me enseñó a hacer las cosas de esta manera y estoy agradecido y la admiro y la adoro con todo mi corazón” aseguró.

Al hablar de lo que el público y sus fans han podido ver de su historia de amor, Danilo aseguró que es tan sólo una pequeña parte de lo que ellos pudieron vivir como pareja. “No tienen ni idea. Lo que ustedes conocen es el 10 por ciento de lo increíble que ha sido vivirla (su historia de amor), de la magia, de los momentos, de las cosas que de repente pasaban y decíamos ‘wow, lo que estamos viviendo’”, aseguró.

Confiesa cómo ha sido separarse de Marcelo, el hijo de Michelle

Al decidir terminar su relación con Michelle, otra de las cosas que ha tenido que asimilar ha sido separarse de Marcelo, el hijo de la actriz, a quien siempre le ha tenido un cariño muy especial. “Lo extraño con todo mi corazón, pero incluso cuando yo estaba en mi casa durmiendo porque no vivíamos juntos Mich y yo, me acostaba a dormir y extrañaba a Marcelo, cuando no lo veía dos días también, me mandaba audio y me decía '¿Danilo, vienes a comer hoy?’ y si tenía tiempo claro que iba a comer con él”, recordó el actor en su entrevista con Las Estrellas. Además, el galán ecuatoriano contó que el pequeño, que pronto cumplirá cuatro años, está completamente al tanto de la decisión que él y su mamá tomaron, y que naturalmente se despidió de él. “A Marcelo se le explicó todo, entiende todo, Michelle es una gran mamá y pues sí, Marcelo sabe absolutamente todo”, dijo el actor. "Con Marcelo, uno, no es un niño normal, es un niño súper especial, que entiende todo, que se comunica, es igual que Michelle, es ahí cuando dices, ‘Mich, qué bien lo hiciste, qué gran mamá has sido”. Además, reveló que la comunicación con el niño ha continuado después de la ruptura de ellos. “Cada vez que ha querido hablar conmigo yo he hablado con él, así que seguirá así… Los dos saben que lo que necesiten ahí voy a estar”, aseguró.

