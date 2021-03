Contundente, Ale Capetillo contra los haters: 'Detrás del influencer, hay un ser humano igual que tú'

La enorme cercanía que Ale Capetillo mantiene con sus seguidores en redes sociales, ha motivado a la guapa joven a compartir más de una confidencia. Sin embargo, esta vez tampoco ha dudado en alzar la voz para enviar un contundente mensaje, luego de recibir un comentario negativo por parte de un usuario, quien escribió en una fotografía en la que ella posa con sus llamativas botas vaqueras color blanco, teniendo como telón de fondo la Puerta de Alcalá, en la ciudad de Madrid. Sin más rodeos, la hija de Biby Gaytán y Eduardo Capetillo lamentó que este tipo de conductas sean vistas como algo normal entre muchas personas, haciendo énfasis en la importancia de mantener el respeto entre unos y otros.

Con la sinceridad que la caracteriza, Ale reconoció que había llegado la hora de hablar del tema del odio que suele haber en redes, dada la idea que muchos han tenido en torno a esta problemática. “Toquemos el tema del hate. La verdad nunca lo he tocado porque siempre me enfoco muchísimo más en los comentarios positivos que los negativos… Todo el mundo, yo siempre lo he escuchado, desde antes de que me volviera pública, siempre había escuchado el: ‘Es parte de. Cuando te vuelvas pública es parte de que tengas haters y que la gente, como van a comentar cosas buenas, van a comentar cosas malas’, y nunca he entendido por qué hemos normalizado el ‘es parte de’…”, dijo en los primeros segundos de los videos que dio a conocer en Instagram Stories.

Tan segura de su manera de pensar, Ale rechazó este tipo de comportamientos, siendo muy consciente de esta situación y haciendo un llamado a actuar de manera responsable, palabras por las que ha recibido todo el respaldo de sus fieles seguidores. “Nunca voy a llegar a entender a los haters, vamos a partir de esa base… nunca voy a entender cómo hay gente que se toma el tiempo de escribirte cosas con tanto odio, cuando solo estás compartiendo tu vida, compartiste una foto tomándote el café y de la nada un hater: ‘Quiero que te mueras, estás horrible’… Nunca he estado de acuerdo en eso, que lo veamos normal, que veamos normal que la gente comente cosas así de feas, solo porque ya eres pública o solo porque te abriste a que la gente comente…”, dijo.

Sus padres, los mejores consejeros y guías

A lo largo de su charla, Ale reconoció el gran trabajo que han hecho sus padres al prepararla para su exposición a la vida pública, algo que le ha servido demasiado para restar importancia a las opiniones negativas de muchas personas, como ha ocurrido en esta ocasión. “Dentro de todo, yo la verdad, doy gracias que se me resbala mucho más. Siempre yo tuve en el radar que pues esto iba a pasar porque mis papás siempre me dijeron: ‘En el momento en el que te vuelvas pública… va a haber gente que va a comentar’. Pues sí, por eso yo creo que a mí se me resbala un poco más, no es como si la gozo, pero se me resbala un poco más…”.

Finalmente, Ale se mostró sensible con todos aquellos que suelen padecer por este tipo de ataques, por lo que invitó a sus seguidores a poner de frente el respeto ante cualquier circunstancia. “Entender que detrás de esa vlogger, influencer, figura pública que sigan, hay un ser humano igual que tú, que le va a afectar y que no es un objeto y que no es un robot, y que si le pones algo feo le va a afectar, y hay que entender eso y dejar de normalizar el ‘es parte de’, porque no, no se me hace que sea ‘parte de’…”, dijo. Minutos después, agradeció a todos aquellos que le han brindado su apoyo, entre ellos su hermana Pau, quien no dudó en escribirle un breve mensaje en la parte de comentarios de la foto en cuestión. “Despertando envidias como siempre, empoderada, hermosa, etérea infinita, fashion icon”, apuntó.

