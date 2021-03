Juan Soler revela detalles de la identidad de su novia: 'Es abogada, ocupa un cargo muy importante...'

Tras pasar un tiempo en disfrutando la soltería, la vida sorprendió a Juan Soler con una nueva ilusión en el amor. Y es que, aunque en la pantalla recientemente se había vestido de novio para ir al altar, fuera de los sets no se le conocía a ciencia cierta sobre algún romance, hasta que él mismo confirmó que ya se encontraba feliz junto a una persona especial. Desde el primer momento el galán de telenovelas fue claro al expresar que su nueva pareja no pertenecía al medio del espectáculo, razón por la que prefería guardar los pormenores de su identidad. No obstante, en una entrevista reciente, el actor se ha animado a revelar algunos detalles sobre la profesión que desempeña su enamorada, la cual efectivamente no tiene que ver con la industria del entretenimiento.

Junto a Itatí Cantoral, Juan Soler protagonizó la exitosa telenovela La Mexicana y El Güero, la cual se transmitió entre agosto del año pasado y principios de febrero. La química entre estas estrellas fue tal, que incluso se empezó a rumorar que el amor podría haber saltado fuera de la pantalla, sin embargo, estas versiones no tenían nada de cierto, y no sólo porque el galán ya guardaba una nueva relación amorosa fuera de los reflectores, sino también por el profesionalismo y respecto de los dos intérpretes. “No la verdad no, siempre tuve muy claro como el concepto de que donde uno come no hace cosas…”, dijo el actor en entrevista para Suelta La Sopa al ser cuestionado sobre estas especulaciones y sobre si en algún momento se había relacionado con alguna colega.

Justamente días después de que se emitiera el último episodio de dicho melodrama, fue que Juan se animó a revelar que desde hacía un tiempo se encontraba en una nueva relación sentimental. Y aunque en aquel momento no dio muchos detalles sobre la mujer que se ganó su corazón, en esta ocasión contó un poco más sobre su identidad. “Es una persona que no tiene que ver con el medio, me pide reserva, me pide todo esto, pero estoy pasando por un buen momento, estoy contento, estoy muy en mi eje”, dijo el actor para el programa de Telemundo, tal y como lo ha mencionado anteriormente. “Tengo una relación muy linda con esta mujer que ocupa hoy por hoy mi tiempo y mi corazón, pero también le debo el respeto…”, continuó, antes de revelar un importante dato sobre la ocupación de su enamorada: “Ella es abogada, ocupa un cargo muy importante a nivel federal, entonces sí me gustaría guardarle el respeto que ella me pidió que le guarde”, comentó.

Hace un par de semanas, el actor ya había hablado con toda sinceridad sobre la importancia de respetar la privacidad de su novia. “Tengo una muy linda relación con una persona que no tiene que ver con el medio, entonces sí no le gusta mucho a ella la exposición”, comentó el mes pasado en entrevista para Hoy. “Tengo una relación que se está forjando y con la seriedad con la yo abarco hoy ya todos mis proyectos”, aseguró entonces. Desde que reveló su nuevo estatus sentimental, el galán de telenovelas ya había manifestado su intención de mantener privados los pormenores: “Sí va a quedar dentro de mi círculo íntimo, pero sí hay una persona muy especial en este momento y me tiene muy contento”, dijo a principios de febrero en el programa People VIP, de People en Español al dar a conocer su nueva ilusión en el amor.

Cuenta cómo van las cosas con Maky

Tal como el mismo Juan mismo lo ha señalado, Maky es y ha sido una de las personas más importante de su vida y con quien hoy, pese a haberse separado como pareja, mantiene una buena relación de amistad. No obstante, al ser cuestionado sobre la reacción de ella ante su nuevo noviazgo y si existen o no celos de su parte, el actor dijo no saber al respecto. “De momento no sabría decirte, es una mujer celosa, sí es una mujer que me celó mucho siempre, divina básicamente, es una persona que siempre estuvo muy al pendiente, pero hoy la verdad es que tenemos una relación linda, una linda relación de amistad”, aseguró en la entrevista para Suelta La Sopa. Con respecto a la oficialización de su separación como matrimonio, el galán argentino reveló que ese proceso de momento se encuentra detenido. “Hicimos como una pausa al tema del divorcio porque nosotros teníamos la residencia por el trabajo, entonces estaban ellas bajo mi guarda”, explicó, al parecer refiriéndose a sus hijas en común, Azul y Mía.

