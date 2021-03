Vanessa Bryant: ‘Mis hijas me ayudan a sonreír en medio del dolor’ A poco más de un año de la partida de Kobe Bryant, su viuda ha revelado cómo se encuentra en estos momentos

La vida de Vanessa Bryant quedó marcada para siempre, luego de que su esposo, Kobe Bryant, así como su hija, Gianna, de tan solo 13 años, perdieran la vida en un trágico accidente aéreo. A pesar de que han transcurrido 14 meses de aquel suceso irreparable, la también modelo no ha bajado la guardia, recobrando las fuerzas con el paso de los días y siempre dispuesta a seguir adelante. Por supuesto, detrás de esa firme decisión existe una importante razón, y es el hecho de tener bajo su cuidado a las hijas que procreó junto al astro del basquetbol: Natalia, de 19 años; Bianka, de 4 años y la pequeña Capri, de un año, en quienes se ha refugiado a largo de este periodo en el que las emociones han estado a flor de piel, inmersa en los recuerdos pero asumiendo con toda madurez este capítulo de su historia personal.

Con el corazón en la mano, Vanessa se sinceró durante una reciente entrevista con People, expresando el gran impulso que le ha dado su familia, en medio del profundo dolor que ha significado para ella la partida de su compañero, así como de su adorada ‘Gigi’. Sin embargo, la presencia de sus hijas ha sido una especie de salvación, algo de lo que ha hablado enteramente orgullosa. “Mis chicas me ayudan a sonreír a pesar del dolor, me dan fuerza…”, comentó a la citada publicación, en la que además de dar detalles de cómo ha sido este tiempo sin su entrañable esposo, habló de uno de sus más importantes propósitos. “Quiero hacer sentir orgullosos a Kobe, Gigi, Natalia, Bianka y Capri”, afirmó.

En ese espacio, Vanessa dio muestra de los ánimos que la invaden, manteniendo siempre una actitud positiva y reiterando, una vez más, la relevancia que cobra en su vida dedicarse de lleno a su faceta como mamá, una circunstancia de la que ha revelado varios vistazos a través de sus redes sociales. “Este dolor es inimaginable, (pero) solo tienes que levantarte y seguir adelante. Tirarme a la cama y llorar no va a cambiar el hecho de que mi familia nunca volverá a ser la misma otra vez. Pero levantarme de la cama y seguir adelante, hará que el día sea mejor para mí y para mis hijas, así es que eso es lo que hago…”, apuntó.

Inspirada por sus ángeles

La ausencia de sus seres queridos ha cambiado también la manera en que Vanessa asume su presente, tratando de “encontrar una luz en la oscuridad”, algo que al parecer ha ido logrando. Por tal motivo, ha tenido las palabras más sinceras para referirse a este momento. “Creo que la mejor manera de describirlo es que Kobe y Gigi me motivan a seguir adelante. Me motivan a esforzarme y ser mejor cada día. Su amor es incondicional y me motivan de muchas maneras diferentes…”, dijo a People, con la transparencia que se ha manejado desde el primer día en que habló públicamente de la dura situación por la que atravesó.

Fue el pasado 26 de enero cuando el mundo del deporte lloró por uno de sus máximos ídolos, Kobe Bryant, quien durante el transcurso de los meses posteriores a su partida, ha recibido múltiples homenajes. A la par, Vanessa también ha aprovechado para dar ánimos a todos aquellos que pasan por una situación similar, alentándolos a ponerse de pie y a luchar por la vida. “Encuentra tu razón para vivir. Sé que es difícil. Miro a mis hijas y trato de superar ese sentimiento por ellas”, continuó. “La muerte está garantizada, pero vivir el resto del día no. Encuentra tu razón”, dijo a mediados de enero en sus redes sociales.

