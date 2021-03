Tom Brady revela lo primero que le dijo Gisele Bündchen tras ganar el Super Bowl La brasileña no perdió la oportunidad de pedirle por enésima vez a su marido que se retire

Ha pasado casi un mes de que se celebrara el Super Bowl más diferente de la historia, pero Tom Brady sigue celebrando su triunfo. El jugador de los Bucaneros hizo lo impensable al llevar a su nuevo equipo al éxito en su segunda temporada con ellos, dándole su sexto anillo como campeón de Super Bowl. Como se ha vuelto tradición, ante el éxito de su marido, Gisele Bündchen brincó al campo de juego con sus hijos y le dio su ya clásico beso de celebración. Lo que nadie imaginaba es lo que la top model dijo en el oído a su marido, quien lo ha revelado, así como la reacción que tuvo en pleno festejo.

Al ser cuestionado sobre el momento del triunfo, Brady dijo a James Corden en The Late Late Show: “Es un gran momento, obviamente, es la culminación de muchos meses de todos trabajando duro. Hay tanta gente alrededor de nosotros apoyándonos. Y de repente el juego termina, te das cuenta, okay, la temporada se acabó, ganamos el Super Bowl, están lanzando confeti, y este año, obviamente, fue diferente con muchos de los protocolos. Pero, bueno, estamos buscando a mi familia. Y yo decía, ‘¿Dónde está mi familia? ¿Dónde está mi familia?’. Y de la nada veo a mi hijo mayor corriendo hacia mí y me dice: ‘¡Papá!’. Le di un gran abrazo. Vi a mis dos pequeños y luego vi a mi esposa”.

Fue en este momento cuando Gisele aprovechó, teniendo toda su atención: “Justo cuando le daba un gran abrazo, justo cuando lo estaba haciendo, me dice: ‘¿Qué más tienes que probar?’”. Con años de experiencia ante esta petición de Gisele, quien ha dejado claro que quiere que su marido se retire, Brady esquivó el intento: “Solamente le di un gran abrazo. Estaba intentando pensar en una manera de cambiar el tema muy rápidamente. Pienso que cambié el tema muy rápido”.

Y es que no es para menos, con los riesgos que conlleva este deporte, Gisele ha dejado claro en más de una ocasión que desearía que su marido dejara las canchas. Para muestra, el cómo ha pasado este mes Brady: “Tuvimos algo de tiempo para pasar con mi esposa e hijos, y después, de hecho, tuve una cirugía de rodilla, así que me estoy rehabilitando ahora, que me está dando algo qué hacer, aunque preferiría estar activo como normalmente soy”.

Años de peticiones

Las preocupaciones de Gisele no son poca cosa, en el 2017 revelaba en CBS los problemas que viven de puestas adentro: “Tuvo una contusión el año pasado. O sea, él tiene contusiones en realidad. No hablamos de eso, pero sí tiene contusiones”. La unión de jugadores, rápidamente negó esta situación, y en el 2018, la modelo le confesó a Ellen Degeneres que aunque lo intenta, no ha tenido éxito en que su marido se retire.

A sus 43 años, Brady parece no tener planes cercanos de retirarse, sobre todo después de demostrar sobre la cancha que tiene la capacidad de reinventarse y conseguir el éxito. Es bien sabido, que Tom es uno de los atletas más disciplinados en la industria y que cuenta con una de esas mentalidades privilegiadas cuando de competir se trata. No por nada, después de haber conseguido la gloria con los Patriotas, ahora se ha convertido en la alegría de Tampa Bay. Eso sí, en casa, seguramente continuarán las peticiones especiales por parte de la supermodelo que, además de ser su porrista número uno, es quien más se preocupa por el bienestar de su marido.

