Danilo Carrera termina con el misterio y revela si alguna vez ha estado casado

Antes de su relación con Michelle Renaud y de convertirse en uno de los galanes de telenovela más queridos, Danilo Carrera era un hombre que procuraba mantener sus asuntos del corazón alejados totalmente de su vida profesional, por lo que eran pocos lo que los detalles de su relación con Ángela Rincón, su expareja, que se conocían. De hecho, en 2017, se dio a conocer en diversos medios que el actor incluso estaba casado con la actriz de origen argentino, luego de que tuviera que abandonar el reality Bailando Por Un Sueño, debido a que su pareja había presentado un problema de salud. En aquel entonces, Danilo enfrentó a los cuestionamientos de una supuesta boda secreta, sin aclarar directamente si se estaba casado o no. “Yo no lo voy a desmentir y tampoco lo voy a confirmar, porque me encanta que no sepan nada de mí…”, dijo al programa Hoy. Sin embargo, con el paso del tiempo el ecuatoriano se ha ido abriendo a su público y de hecho ahora es más explícito para hablar del tema, por lo que en una reciente entrevista por fin ha revelado el misterio detrás de su relación con Ángela.

Fue durante una charla que sostuvo con Jorge ‘El Burro’ Van Rankin para el programa Hoy que el guapo actor habló de los rumores sobre la supuesta boda secreta que tuvo con Ángela en 2015 y de la que mucho se habló en su momento. “Tú te casaste en el 2015, con una señorita de nombre Ángela”, le dijo el presentador a Danilo de forma directa, a lo que el actor respondió: “No”. Van Rankin insistió: “¿Nunca fue tu esposa?”, consiguiendo nuevamente una respuesta negativa de parte de su entrevistado: “Nunca”, dijo tajante Danilo sin dejar lugar a dudas y terminando de una vez por todas con la incógnita que desde hace varios años lo ha acompañado.

En la misma charla, Danilo se tomó el tiempo para explicar las razones por las que en su momento decidió mantener en privado los detalles de su vida romántica, así como su vida íntima en general. “Mi relación en esa época era muy privada. No tenía la vida que llegué a tener ahora, en ese momento mi relación era muy privada, éramos nosotros y no tenía que ver con el medio”, aseguró el intérprete, dejando en claro que debido al perfil profesional que en ese entonces manejaba, no sentía que era necesario que sus seguidores supieran de su vida, más allá de lo que él les mostraba a través de sus redes sociales. “Ser presentador, que era lo fuerte en mi carrera en ese momento, es muy diferente a ser actor… como presentador te sienten cercano y como actor te sienten inalcanzable”, sentenció.

El criptico mensaje de Ángela que desató los rumores de separación

Recordemos que, en 2017, Danilo y Ángela enfrentaron diversos rumores sobre una separación e incluso un divorcio, situación que ahora sabemos nunca sucedió, pues nunca estuvieron casados. Y aunque ninguno de los dos habló abiertamente de su rompimiento en aquel entonces, la actriz sí dejó entrever que las cosas no estaban del todo bien entre ellos con un críptico mensaje que compartió en redes sociales en esa época. “Últimamente mi vida ha sido algo así como una montaña rusa. Vivir a través de diferentes emociones, un corazón herido, reubicar mi vida, volver a conectarme con viejos amigos y conocer gente nueva. En medio de todos estos sentimientos, descubrí que la música siempre está ahí para arreglarme. Es mi escape”, compartió en ese entonces.

Casi dos años después de su discretísima separación, Danilo retomó las riendas de su vida amorosa y comenzó una relación con Michelle Renaud, con quien anteriormente se la había ligado sentimentalmente, pues en más de una ocasión fueron pareja de ficción en varias telenovelas.

