¡Ya están más altos que ella! Britney Spears muestra lo mucho que han crecido sus hijos

En medio de la dura batalla que Britney Spears enfrenta en contra de su padre por recuperar su libertad y ponerle fin a la tutela en la que se encuentra desde hace más de 13 años, la cantante se ha tomado un tiempo para disfrutar de la compañía de sus dos hijos, Sean Preston y Jayden James. El encuentro entre madre e hijos ha quedado registrado en las redes sociales de la intérprete de Stronger, quien ha celebrado por todo lo alto el que sus pequeños se hayan dejado fotografiar, pues según ha revelado la ‘Princesa del Pop’ debido a que ambos se encuentran en la adolescencia, prefieren llevar una vida más discreta. Sin duda alguna, las fotografías que ha compartido Britney al lado de sus retoños, que actualmente tienen 15 y 14 años, han dejado con la boca abierta a más de uno, pues actualmente lucen como todos unos jovencitos.

A través de su perfil de Instagram, Britney compartió una linda postal en la que aparece muy bien acompaña de Preston y Jayden, posando en medio de un gran campo y teniendo como telón de fondo un lindo atardecer. Sin embargo, lo que ha llamado la atención de los fans de Britney es lo grandes y diferentes que lucen los jovencitos desde la última vez que se dejaron ver en público y junto a su famosa madre, pues de hecho, ahora son más altos que ella.

Junto a las imágenes, Britney compartió un lindo mensaje en el que se mostró nostálgica por lo rápido que ha pasado el tiempo, al tiempo que explicaba el por qué no ha compartido fotografías de sus hijos en los últimos meses. “Es una locura cómo pasa el tiempo. ¡Mis hijos son tan grandes ahora! Lo sé, lo sé, es muy difícil para cualquier mamá, especialmente para una mamá con niños, verlos crecer tan rápido. Soy muy afortunada porque mis dos bebés son tan caballerosos y tan amables que debo haber hecho algo bien. No he publicado fotos de ellos durante algún tiempo porque están en la edad en la que quieren expresar sus propias identidades y lo entiendo totalmente. Pero hice todo lo posible para hacer esta edición genial y adivinen qué, ¡Finalmente me dejan publicarla!”, expresó de lo más emocionada.

Como era de esperarse, la reacción de sus fans ha sido de mucha emoción, pues en medio de la batalla legal que enfrenta, una de las prioridades de la cantante ha sido el poder recuperar parte de la custodia que perdió hace unos años, cuando una jueza determinó quitarle el 20% del tiempo que tenía permitido pasar al lado de sus hijos y el cual compartía en tiempos iguales con Kevin Federline, el padre de los menores, quedando en 30% para la cantante y 70 para el bailarín. Es por eso que, verla a lado de sus pequeños ha llenado de mucha ilusión a sus fans, quienes han montado toda una campaña en torno al procedimiento legal por el que atraviesa y que en redes se ha hecho viral gracias al hashtag #FreeBritney. Este movimiento ha tenido ha tenido tal alcance, que ya inspiró un documental hecho por el New York Times y ha sumado adeptos de la talla de Cher, Miley Cyrus y Sarah Jessica Parker, solo por mencionar a algunas.

¿Qué ha dicho Britney sobre el documental del 'New York Times'?

Luego de que se transmitiera el documental Framing Britney Spears en Estados Unidos, la atención se ha posado sobre Britney y el complicado caso que enfrenta. Sin embargo, todo parece indicar que la cantante también tiene mucho que decir al respecto, y aunque no se pronunció directamente sobre el documental, sí lanzó un contundente mensaje en su perfil de Instagram. “Hola, sé que últimamente hay muchos comentarios de gente diciendo cosas sobre mí. Pero solo quiero que sepan que estoy bien… Ahora mismo me siento más feliz que nunca en mi vida, así que les mando mucho amor y buenos deseos a todos”, escribió la intérprete junto a un video en el que se le podía ver muy feliz sobre el escenario durante uno de sus últimos conciertos que ofreció como parte de la residencia que tenía en Las Vegas. Se espera que en los próximos meses, Netflix estrene un nuevo documental sobre la cantante y en el que se espera que ella tenga una participación más activa.

