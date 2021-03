'Nadie me contestó', Dulce María revela que no ha hablado con los exRBD desde el reencuentro de la banda La cantante no pudo formar parte del homenaje para el grupo pop debido a su embarazo y a sus compromisos laborales

Sin duda alguna, Dulce María fue una de las grandes ausentes en el concierto homenaje a RBD que se realizó el pasado 26 de diciembre y en el que participaron solo cuatro de los seis miembros originales de la banda. Y es que la cantante decidió declinar a la invitación de sus compañeros, debido a que se encontraba en plena espera de su primera hija, según explicó en más de una ocasión. Y aunque se encuentra muy contenta por el éxito que tuvieron con el concierto, la actriz reveló que desde que declinó a la invitación de formar parte de este reencuentro, no ha vuelto a hablar con ellos.

VER GALERÍA

MÁS NOTICIAS COMO ÉSTA:

Con la sinceridad que la caracteriza, la cantante habló sobre el concierto que ofrecieron el año pasado Anahí, Maite Perroni, Christian Chávez y Christopher Uckerman, dejando en claro que, a pesar del gran recibimiento que tuvieron sus compañeros, no se arrepiente de no haber participado. “No, definitivamente no (me arrepiento) y menos cuando justo era mi miedo y por todo lo que yo defendí, que me costó mucho trabajo decir que no, por mi embarazo, por la pandemia, y ves que Any se contagió y contagió a su familia y todo, y gracias a Dios están bien pero yo no me lo hubiera perdonado, estar ahí y contagiarme, justo por eso no quería”, expresó en entrevista con el programa De Primera Mano.

La cantante también se refirió a la relación que mantiene actualmente con sus compañeros, asegurado que desde el momento en el que les mencionó que no estaba interesada en participar en este reencuentro. “La última vez que hablé con ellos fue cuando les dije que no iba a participar, que les mandé un mensaje de diez minutos y ya nadie me contestó, donde yo también esperaba este apoyo y esta empatía, y después de tanto tiempo y en un momento tan importante para mí que era mi embarazo. Entonces ya de ahí la verdad es que no, no he sabido -nada de ellos-, no he podido hablar con esta cercanía”, señaló.

VER GALERÍA

Finalmente, Dulce María celebró el que por fin se haya liberado toda la discografía de RBD en plataformas digitales, algo que sus fans pedían a gritos desde hace varios años, asegurando que más allá de las ganancias que puedan recibir por concepto de regalías -que en realidad son mínimas-, para ella es muy significativo que estén al alcance de todos los que crecieron escuchado sus canciones. “El hecho de que salieran todas las canciones, todo el catálogo, está increíble porque la verdad es algo para todos los fans y para toda la gente que fuimos generación Rebelde pues está padre que estén las canciones ahí, pero realmente de eso nos toca muy poco a todos, porque los dueños son otras personas, nosotros no tenemos de eso mucha ganancia”, finalizó.

¿Habrá más conciertos de RBD?

En una reciente entrevista con la revista Rolling Stone, Maite Perroni dejó en claro que por ahora no hay planes de realizar más presentaciones de la agrupación pop o de continuar con el proyecto del reencuentro de RBD, pues todos los que formaron parte del concierto tienen sus propios compromisos laborales y personales, lo que les impediría dedicarse de lleno a la banda, por lo que seguramente el concierto del pasado 26 de enero será único. “Nunca ha sido la idea de reencontrarnos para seguir con el grupo, las circunstancias se dieron para poder hacer un solo día de compartir nuestra música con todas las personas que han sido parte de la historia de RBD. Siempre recordando con mucho amor y respeto lo que fue para nuestras vidas, pero todos nos dedicamos a hacer cosas diferentes”, señaló.

VER GALERÍA