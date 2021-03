Paso a paso, Michelle Salas se despide del yeso y muestra cómo va su recuperación

Los días no han sido fáciles para Michelle Salas desde que sufrió un accidente a principios del mes pasado mientras disfrutaba de un viaje de trabajo-placer en Vail, Colorado. La joven celeb de las redes sociales se rompió los ligamentos de una rodilla mientras esquiaba, razón por la que tuvo que ser intervenida quirúrgicamente la semana pasada. "Estuve internada dos días en el hospital, no les quiero mentir, la pasé muy, muy mal...", contaba hace unos días en una serie de videos que publicó en sus Instagram Stories al regresar tras darse una pausa de las redes sociales. Aunque ha confesado lo duro que le ha resultado lidiar con esta situación, la influencer se ha mostrado decidida a recuperarse por completo y se ha comprometido con sus seguidores a compartirles algunos vistazos de este proceso. Ayer, armada de fortaleza y un par de muletas, Michelle acudió al retirarse el yeso que le había sido colocado en la pierna, algo que calificó como liberador. "¿Dolor? Sí, bastante, sobre todo cuando me levanto y apoyo. Pero te vas acostumbrando a que el dolor es parte del momento y lo aprendes a dominar un poco", escribió sincera al compartir una foto de sus piernas ya sin ningún vendaje. Michelle reveló además que este paso era necesario para la siguiente etapa de su recuperación: la fisioterapia, a la que hoy asisitió por primera vez. "Vamos despacio porque vamos lejos... Sentimientos encontrados todos los días", escribió al compartir una selfie en la que se le ve con férula y apoyada en muletas, en la que además detalló que se encuentra en Madrid. Aunque el proceso apenas está comenzando, sin duda la disciplina y determinación de Michelle la tendrán pronto recuperada; haz click abajo para ver cómo está viviendo este desafiante episodio de su vida.

