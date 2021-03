Raúl Araiza aclara los rumores sobre su ausencia en el programa 'Hoy'

Sin duda alguna, Raúl Araiza es una de las celebridades más trasparentes del mundo del espectáculo. Y es que el presentador siempre está dispuesto a aclarar cualquier duda sobre su vida profesional o incluso de su intimidad, evitando así crear controversias o especulaciones innecesarias sobre su vida. Tal y como sucedió recientemente, luego de que el también actor se ausentara algunos días del programa Hoy, situación que dio pie a que se difundieran algunos rumores sobre su estado de salud, pues incluso se dijo que se encontraba en rehabilitación o que se había contagiado de Covid-19 debido a un supuesto brote dentro de la producción del matutino de Televisa. Para evitar que las especulaciones siguieran creciendo, el ‘Negro’ Araiza, como le dicen sus compañeros de cariño, se ha tomado el tiempo para aclarar su ausencia en el programa y desmentir todos lo que se dice en torno a su vida.

Con la sinceridad que lo caracteriza y de muy buen humor, fue como el actor de 56 años se mostró durante un encuentro con la prensa en el que aprovechó para explicar el por qué de su ausencia en Hoy. “Tuve una gastroenteritis, pero pues me mandan ya sabes: a sobredosis y me mandan a cortarme un brazo, pero normal”, expresó el actor en entrevista con el periodista Eden Dorantes para su canal de Yotube, haciendo referencia a los rumores en los que se vio envuelto por no haber aparecido a cuadro tres días de la semana pasada, dejando en claro que para nada le molesta lo que se dice sobre él. “No (descansé) mucho porque sí sufrí, porque sí me sentía mal. Pues oye, todos tenemos derecho a enfermamos, pero está bueno que pongan lo que sea”, comentó.

Araiza dejó en claro que los rumores no lo afectan en absoluto, pues a lo largo de su trayectoria ha aprendido a sortear todo este tipo de situaciones, por lo que en la actualidad ya se los toma con muy buen humor. “No importa (que inventen cosas), yo ya estoy muy acostumbrado y todo sirve, no hay publicidad mala, depende del enfoque que le des… ya son muchos años. Está bueno… más bien no dejen de hablar nunca, eso es lo importante”, expresó entre risas.

El intérprete también habló sobre las recomendaciones de su médico para evitar un nevo episodio como el que sufrió la semana pasada, el cual fue provocado por haber comido de más, según detalló Raúl en la misma entrevista, por lo que actualmente se encuentra con una dieta muy específica. Cabe mencionar que el presentador ya retomó sus actividades normales y regresó al programa el pasado 1 de marzo.

Con el corazón contento

Afortunadamente Raúl Araiza ya se encuentra mejor de salud, justo a tiempo para celebrar su primer aniversario con la guapa María Amelia Aguilar, a quien conoció dentro del programa Hoy pues es una de las especialistas recurrentes en el show. Fue el pasado 28 de febrero cuando la pareja celebro un año del inicio de su historia de amor, una ocasión que aprovecharon para gritarle al mundo lo enamorados que se encuentran. De lo más emocionado, Araiza publicó en Instagram una fotografía junto a su novia, en la que ambos se dejan ver sonrientes y muy unidos. Para hacer más significativo el detalle, agregó un mensaje al pie de la postal, expresando el gran sentimiento que lo invade en estos momentos. “Y así llegamos al año. Qué rápido, felices, llenos de aventuras, risas y complicidad…”, escribió en las primeras líneas. “Gracias amor @mariaameliaaguilar”.

Por si fuera poco, María Amelia no tardó en responder a la linda dedicatoria de su novio, replicando en sus redes sociales la fotografía que compartió Araiza, junto a la cual refrendó el gran amor que tiene por el conductor. “Feliz aniversario, amor. ¡Un año lleno de risas, aventuras y muchos aprendizajes, pero sobre todo mucho amor! Gracias a también por cada momento @negroaraiza”.

